Diqqet: Butun neqliyyat istifadecilerinin nezerine

2017-02-23T22:30 xeber – Prezident İlham Əliyev “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli 467-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında fərman imzalayıb. Fərmanda deyilir:

“Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli 467-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. iki ay müddətində:

1.2.2. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq, prospekt, küçə, meydan və müvafiq ərazi vahidinin digər tərkib hissələrinin ünvanı göstərilməklə parklanma yerlərinin siyahısını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

1.2.3. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin üçüncü hissəsinə uyğun olaraq, parklanma yerlərinin təşkili qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

1.2.4. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin doqquzuncu hissəsinə uyğun olaraq, yerləşdiyi inzibati binaların ətrafında ödənişli parklanma yerlərinin təşkil edilməsi qadağan olunan dövlət orqanlarının siyahısını və həmin dövlət orqanlarının hər biri üçün ayrılıqda parklanma yerlərinin təşkilinin qadağan edilməsi radiusunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

1.2.5. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin on ikinci hissəsinə uyğun olaraq, parklanma yerinin yerləşdiyi ərazi, parklanmanın müddəti və vaxtı nəzərə alınmaqla nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə ödənişin məbləğini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

1.2.6. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin səkkizinci hissəsinə uyğun olaraq, fərdi parklanma talonlarının formasını, habelə onların verilməsi qaydasını müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.5. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi:

2.1. bu Fərmanın 3.2.3-cü yarımbəndinə uyğun olaraq müəyyən edilən yerlərdə sertifikatlaşdırılmış parkomatların və foto və ya videoqeydiyyat funksiyalarına malik olan xüsusi texniki vasitələrin quraşdırılmasını və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya sisteminə inteqrasiya olunmasını 2017-ci il iyulun 1-dək təmin etsin;

2.2. parklanma qaydalarının pozulmasına dair inzibati xəta haqqında elektron protokollar barədə, habelə “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-cü maddəsinin on doqquzuncu hissəsində nəzərdə tutulmuş müddətin bitməsinə 1 (bir) saat qalmasına dair məlumatların Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin (bundan sonra — Dövlət Agentliyi) “ASAN ödəniş” sisteminə ötürülməsini təmin etsin;

2.3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 125.2.2-ci maddəsinə uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsi istifadəçilərinin törədilən inzibati xəta barəsində, habelə “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-cü maddəsinin on doqquzuncu hissəsində nəzərdə tutulmuş müddətin bitməsinə 1 (bir) saat qalmasına dair vaxtında məlumatlandırılmasını təmin etmək məqsədi ilə bütün nəqliyyat vasitələri istifadəçilərinin mobil telefon nömrələrinin Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya sisteminə daxil edilməsini və Dövlət Agentliyinə təqdim olunmasını 2017-ci il iyulun 1-dək təmin etsin.

4. Yerli icra hakimiyyəti orqanları:

4.1. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-cü maddəsinin yeddinci hissəsinin birinci cümləsinə uyğun olaraq parklanma yerləri təşkil edildiyi avtomobil yollarının kənarlarında yerləşən evlərdə və ya binalarda yaşayan minik avtomobillərinin istifadəçiləri üçün onların müraciətinə əsasən pulsuz parklanma yerlərinin ayrılmasını təmin etsinlər;

4.2. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin yeddinci hissəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq fərdi parklanma talonuna dair məlumatların Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya sisteminə ötürülməsini təmin etsinlər.

5. Müəyyən edilsin ki:

5.1. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-cü maddəsinin on ikinci hissəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

5.2. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin birinci (ikinci halda), üçüncü, səkkizinci və doqquzuncu (hər iki halda) hissələrində, on ikinci hissəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;

5.3. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin ikinci hissəsində, on üçüncü hissəsinin birinci cümləsində, iyirmi beşinci hissəsində, 72-ci maddəsinin “Qeyd” hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi həyata keçirir;

5.5. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin yeddinci hissəsinin birinci cümləsində və üçüncü cümləsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər;

5.6. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin yeddinci hissəsinin üçüncü cümləsində (ikinci halda), on birinci hissəsində, on üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində və on yeddinci hissəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sistemi” dedikdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya sistemi nəzərdə tutulur;

5.7. həmin Qanunun 53-cü maddəsinin on dördüncü hissəsində, on doqquzuncu hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur.

6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.”

