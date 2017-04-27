Azerbaycandaki sigorta sirketlerinin odenis/yigim nisbetine gore renkinqi (yanvar-mart, 2017)

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27 Aprel, 2017 17:38 xeber – “Report” İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-mart aylarındakı ödənişlərin yığımlara nisbətinə görə renkinqini təqdim edir: № Sığorta şirkətləri Ödəniş/Yığım nisbəti 1 Ateshgah Life Insurance 250,74% 2 Amrah Insurance 189,38% 3 Bashak Inam Insurance 114,49% 4 A-Group Insurance 107,12% 5 Ravan Insurance 103,69% 6 Gala Life Insurance 81,18% 7 Xalg Insurance 75,01% 8 Ateshgah Insurance 49,74% 9 AXA-Mbask 41,22% 10 Baku Insurance 41,02% 11 Azerinsurance 40,68% 12 Standard Insurance 39,16% 13 Azinsurance 38,42% 14 Atainsurance 37,16% 15 PASHA Life Insurance 24,16% 16 PASHA Insurance 18,35% 17 Mega Insurance 12,13% 18 Gunay Insurance 2,19% 19 Gala Insurance 0,32% 20 Azergarant Insurance 0,11% 21 Silkway Insurance 0,10% 22 Azerbaijan Industry Insurance * – 23 International Insurance Company * – Orta hesabla 40,01% * “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər bazarı tərk etdiyi üçün sığorta haqqı toplamayıb, buna görə də onların ödəniş/yığım nisbətini hesablamaq mümkün olmayıb.
mənbə :
Report.az
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