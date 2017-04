Butun olkelerin proletarlari birlesin!

09:40

2017-05-01T09:14 xeber – Mayın 1-i Beynəlxalq Əmək Günü qeyd olunur.

1 May tarixinin manifestasiyalarla Beynəlxalq zəhmətkeşlər bayramı kimi anılması qərarı ilk dəfə II İnternasionalın 1889-cu ilin iyulunda keçirilən Paris Konqresində verilib. Buna qədər isə 1886-cı ilin 1 mayında artıq Çikaqoda həmkarlar ittifaqları 8 saatlıq iş günü tələbi ilə nümayişlər təşkil etmişdi.

Lakin istər Amerika, istərsə də Avropada 1 May bayramdan çox zəhmətkeşlərin həmrəyliyi, fəhlələrin keçirdiyi nümayişlərin zorakılıqla dağıdılması ilə tarixdə özünə yer qazanmış oldu. Fəhlə sinfinin burjuaziyaya qarşı birgə mübarizəsi Fransada 1936-cı ildə əmək hüquqlarının təkmilləşdirilməsi, Marşal Peten hakimiyyətinin 1 May tarixini 1941-ci ildə əmək günü elan etməsi, 1947-ci ildə isə bayram statusu verməsi ilə nəticələndi.

