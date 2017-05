Boks heveskarlari ucun muhum xeber

14:00

[r32]

2017-05-05T13:47 xeber – Bakıda keçiriləcək İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində baş tutacaq boks yarışlarının təqvimi dəqiqləşib. Boks Federasiyasının mətbuat xidmətindən Sputnik Azərbaycan-a verilən məlumata görə, “Bakı Kristal Zal-2″də təşkil olunacaq yarış mayın 12-də başlayacaq.

©

Sputnik / Murad Orujov “Qızlar mənə deyirlər ki, boksçuların başı yaxşı işləmir”

İlk döyüşün startı 12:00-da veriləcək. Mayın 16-dək ilkin mərhələlərin görüşləri baş tutacaq. Ertəsi gün yarımfinallar, mayın 18-də finallar keçiriləcək. Həlledici döyüşlər saat 16:00-dan 20:00-dək baş tutacaq. Qeyd edək ki, kişi boksçular arasında təşkil olunacaq turnirdə Azərbaycan yığmasının şərəfini 10 idmançı qoruyacaq.

İlkin mərhələlər:

12 may

12:00-15:00. 69 kq, 75 kq, +91 kq

13 may

12:00-15:30. 60 kq, 81 kq

18:00-20:30. 56 kq, 91 kq

14 may

12:00-15:00. 64 kq, 69 kq, 75 kq

18:00 – 21:00. 64 kq, 69 kq, 75 kq

15 may

12:00-15:45. 49 kq, 52 kq, +91 kq

18:00 – 21:00. 56 kq, 75 kq, 81 kq

16 may

12:00-15:00. 60 kq, 64 kq, 91 kq

18:00-21:00. 49 kq, 52 kq, 69 kq

Yarımfinallar:

17 may

12:00-14:30. 49 kq, 56 kq, 64 kq, 75 kq, 91 kq

19:00 – 21:30. 52 kq, 60 kq, 69 kq, 81 kq, +91 kq

Finallar:

18 may

16:00-20:00. 49 kq, 52 kq, 56 kq, 60 kq, 64 kq, 69 kq, 75 kq, 81 kq, 91 kq, +91 kq

mənbə :

Sputnik