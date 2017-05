O, bu gunde doyusduyu yerleri yeniden gormek hesretindedir

12:40

2017-05-09T12:24 xeber –

BAKI, 9 may — Sputnik. Onlar cəbhəyə bir evdən yollandıllar. Bir məqsəd uğrunda ələ silah götürdülər. Müxtəlif cəbhələrdə olsalarda eyni bir amal- Vətən torpağını xarici işğaldan qorumaq, faşizmin sonuna çıxmaq uğrunda döyüşdülər. Bununçün cəbhəyə yollanan 100 minlərlə soydaşlarımızdan olsalar da hazırda kəndlərində yaşayan yeganə Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarıdır. Söhbət Tovuz rayon İsələr kənd sakinləri əmi İslam və qardaşı oğlu İkram Tahirovlardan gedir.

Sputnik / İlham Mustafa Tovuz rayon İsələr kənd sakini İslam Tahirov

Əmi 1918-cu il təvəllüdlü İslam Ağalar oğlu öz missiyasını daha tez, 1939-cu ilin əvvəllərindən başlayıb. Finlandiya, Polşa, Ukrayna cəbhəsində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Döyüşlərin birində ayağından yaralansa da müalicəsi bitdikdən sonra yenə ön sıralarda yerini alıb. Təəssüf ki, İslam kişinin eşitmə və yaddaş sarıdan çətinlikləri baxımınnan onun cəbhə xatirələri haqda çox az məlumat ala bildik. Lakin hərbi biletində olan rəngarənglik veteranın şərəfli döyüş yolunun bir qismini az da olsa özündə əks etdirib. Hazırda 99 yaşı olan İslam Tahirovun 20 nəvə 25 nəticəsi var.

Onun qardaşı oğlu İkram Tahirovun isə 92 yaşı olmasına baxmayaraq çox gümrah və hafizəsi yerindədir. Bir gündə olsun bir yerdə dayanmır, rayon mərkəzinə gedir, cəbhə yoldaşlarını, mülki dostlarını axtarır, hər birinə baş çəkir, onları yaddan çıxarmır.

Sputnik / İlham Mustafa İslam Tahirovun 20 nəvə 25 nəticəsi var

1925-ci il təvəllüdlü İkram Tahirov orduya 1943-cü ilin may ayında çağırılıb. Bir müddət Sumqaytda təlim keçdikdən sonra qatarla Rastova gətirilib və buradan 77-ci azərbaycan milli atıcı diviziyasının tərkibində döyüşlərə qatılıb. Onun sözlərinə görə geri çəkilən alman ordusunu təqib edərək düz 28 gün gecəli-gündüzlü yol gediblər. Ukraynada artıq Sovet qoşunlarının çatdığını görən Alman ordusu geri dönərək döyüşə başlayıb.

“Atılan mərmilərin sayı hesabı yoxuydu. İki həftə partlayan mərmilərin toz-dumandan heç yer görünmədi. Qırılan əsgərləri də sayı-hesabı yoxuydu. Bir yerdə getdiyimiz 7 həmkəndlimdən heç biri sağ çıxmadı bu döyüşdən. Mənimsə qəlpə sol qolumun girib sümüyü də iki bölüb qırağa çıxmışdı. Bu döyüşdən sonra iştirak elədiyim 105-ci polk demək olar ki hamısı qırıldı. Ama əsas o idi ki, sonunda qalib gələ bilmişdik”-deyir İkram Tahirov.

Sputnik / İlham Mustafa İslam Tahirovun ordenləri və medalları

Yaralandıqdan sonra bir müddət qospitalda müalicə aldıqdan sonra cəbhəyə yararlı olmayacağını, və arxa cəbhədə daha səmərəi ola biləcəyini nəzərə alaraq ordudan tərxis olunub. Kəndlərinə gəldikdən sonra isə sovxozda işləmədiyi iş, qatlaşmadığı çətinlik qalmayib. Arxa cəbhədə də hər şey vətən üçün deyib gecə gündüz çalışıb. Dəyirmançı, sürücü, ferma müdürü, sovxoz direktoru kimi işlərdə çalışıb. 1956-cı ildə Moskvada at minmək sərgisində iştirak edərək mükafat alıb.

Bu gündə cəbhə xatirələrini yaddan çıxarmır İkram Tahirov. “İmkanım ola Rastovdan başlayıb getdiyimiz yolları addım-addım gəzib taparam. Harda vuruşduğumu, harda yaralandığım yerləri birdə görmək istəyərəm. Şükür Alaha bununçün ayağım sağlam, gözüm görür, düşüncəm yerində. Nə edim, bununçün gərək maddi imkan da yerində ola”-deyir İkram kişi.

Sputnik / İlham Mustafa İslam Tahirov yubiley medalı ilə də təltif olunub

8 övlad atası olan İkram Tahirovun 28 nəvə 38 nəticəsi var. “Qabağımdan gəlsələr bəlkə tanıya bilərəm” deyir. Gümrah qaldığına vurulan eyhama isə “Hələ bir ruhani havası çalına onda görəsiz” deyə zarafat edir.

