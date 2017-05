Azerbaycandaki banklarin kreditler uzre orta faiz gelirlerine gore renkinqi (TOP-10)

13:45

11 May, 2017 13:42 xeber – “Report” İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2017-ci il aprelin 1-nə kreditlər üzrə orta faiz gəlirlərinə görə renkinqini hazırlayıb.Aşağıdakı cədvəldə bankların kreditlər üzrə orta faiz gəlirlərinə görə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub: № Banklar Faiz gəlirləri / Kreditlər, % 1 Bank Melli İran-Baku 12,13 2 National Bank of Pakistan-Baku 10,79 3 Demirbank 7,84 4 Nikoil Bank 5,74 5 Accessbank 5,50 6 Kapital Bank 5,48 7 Bank of Baku 5,26 8 PASHA Bank 4,67 9 Ziraat Bank Azerbaijan 4,25 10 YapiKredi Bank Azerbaijan 4,22 * Tam siyahı ilə tanış olmaq üçün “Report” agentliyinin iqtisadi informasiya bülleteninə abunə olmaq lazımdır.

mənbə :

Report.az