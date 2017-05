“AccessBank” EBRD terefinden en feal emitent bank adina layiq gorulub

18:00

11 May, 2017 17:58 xeber – Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Ticarətə Yardım Proqramı (The Trade Facilitation Programme, TFP) çərçivəsində “AccessBank” QSC-ni 2016-cı il üzrə Azərbaycanda ticarətin maliyyələşdirilməsi sahəsində ən fəal emitent bank adına layiq görüb. Bu barədə “Report”a Bankdan məlumat verilib.Mükafat EBRD-nin mayin 9-da Nikosiya (Kipr) şəhərində keçirdiyi İllik Yığıncağı və Biznes Forumu zamanı baş tutan təntənəli mərasimdə təqdim olunub.“AccessBank”ın İdarə Heyətinin sədri Rolf Reichardt bu təltifatı alqışlayaraq şərh edib: “Biz EBRD kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilat tərəfindən bu cür fəxri mükafata layiq görülməyimizlə qürur duyuruq. Bu, bir daha təsdiq edir ki, “AccessBank” yerli sahibkarlığın dəstəklənməsi üzrə missiyasını uğurla həyata keçirir və missiyamızın vacib hissələrindən biri də xarici ticarət əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsidir. Bank korporativ bankçılığın inkişaf strategiyası çərçivəsində təqdim etdiyi korporativ məhsul və xidmətlərin çeşidini genişləndirməyi, həmçinin ticarətin maliyyələşdirilməsi üzrə əməliyyatların həcmini daha da artırmağı planlaşdırır”. EBRD-nin Ticarətə Yardım Proqramı 1999-cu il tarixindən fəaliyyət göstərir və hal-hazırda özündə əməliyyat dövriyyəsi 15 mlrd avrodan çox olan 28 ölkədən 100-dən artıq emitent-bankı birləşdirir. Xatırladaq ki, EBRD “AccessBank”ın strateji səhmdarlarından biridir və Bankın nizamnamə kapitalında 20% paya sahibdir. “AccessBank” 2002-ci ildə Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı (BSTDB), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD), Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC), KfW, “LFS Financial Systems GmbH” adlı Alman konsaltinq şirkəti və “AccessHolding” tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın aparıcı banklarından biri olan “AccessBank” tam çeşidli bank xidmətləri təqdim edir.

