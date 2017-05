İslamiadada Vİİ yaris gunu: Azerbaycan ve Turkiye yigmalari finalda qarsilacaqlar

07:45

14 May, 2017 07:31 xeber – “Bakı 2017″ IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bu gün 12 idman növü üzrə mübarizə gedəcək. “Report”un məlumatına görə, bunların 8-də medal yarışları olacaq. Bədii gimnastika və idman gimnastikası növlərində fərdi və komanda yarışlarının qalibləri müəyyənləşəcək. Cüdoda 3 çəkidə 4, paracüdoda 4 çəkidə 8 idmançı medal uğrunda yarışacaq. Qadın və kişi karateçilər kata və kumitedə hərəyə 3 medal üçün vuruşacaqlar. Günün ən ən çox maraq doğuran görüşlərirı həndbol komandaları arasında final və bürünc medal uğrunda matçlar olacaq. Qadınların mübarizəsində həlledici qarşılaşmada Azərbaycan və Türkiyə yığmaları üz-üzə gələcək. Bu komandalar voleybolçu qadınların yarışında qrup mərhələsinin görüşü çərçivəsində də üz-üzə gələcəklər. Atıcılıq, üzgüçülük və ağırlıqqaldırma növlərində də medallar uğrunda mübarizə gedəcək. Qeyd edək ki, artıq Azərbaycanın aktivində 22 medal var. Bunlardan 10-u qızıl, 9-u gümüş, 3-ü bürüncdür. 14 may (bazar)Boks (12:15 – 20:00)Kişilər12:00. 69 kq. 1/8 final. Tamerlan Abdullayev – Muhammetmurat Sahedov (Türkmənistan)18:00. 60 kq. 1/4 final. Cavid Çələbiyev – Hakan Doğan (Türkiyə)18:00. 91 kq. 1/4 final. Teymur Məmmədov – Sardorbek Beqaliyev (Özbəkistan)Bakı Kristal Zalı 2İdman gimnastikası (09:00 – 13:30)Kişilər (Timur Bayramov, Murad Ağarzayev, Bense Talas)Dayaqla tullanma, turnik, dəstəli at (təsnifat mərhələsi), komandalar (medal mərasimi)Qadınlar (Yuliya İnşina, Marina Nekrasova, Yekaterina Tişkova)Sərbəst hərəkətlər, gimnastika tiri (təsnifat mərhələsi), komandalar (medal mərasimi):Milli Gimnastika ArenasıBədii Gimnastika (18:30 – 21:15)Fərdi finallarHalqa: Marina Durunda, Jalə Piriyeva Top: Marina Durunda, Jalə Piriyeva Gürzlər: Jalə Piriyeva, Marina DurundaLent: Jalə Piriyeva, Marina DurundaMilli Gimnastika ArenasıHəndbolKişilər 11:15. Bürünc medal uğrunda oyun: İraq – Əlcəzair15:45. Final: Səudiyyə Ərəbistanı – TürkiyəQadınlar13:30. Bürünc medal uğrunda oyun: Kamerun – Özbəkistan18:00. Final: Azərbaycan – TürkiyəSərhədçi İdman KompleksiCüdo (10:00 – 21:20)Qadınlar +78 kqYarımfinalİrina Kindzerska – Essohanam Noeline Koro (Toqo)İrina Kindzerska – Sonya Asselah (Əlcəzair)81 kq1/4 final. Məmmədəli Mehdiyev – Mixail Marçitan (BƏƏ) / Abdulkərim Albişi (Səudiyyə Ərəbistanı) cütünün qalibi100 kq1/4 final. Elmar Qasımov – Ali Erdoğan (Türkiyə) / Mahbubulla Haq Mohammadi cütünün qalibi1/4 final. Elxan Məmmədov – Sultan Mania (Səudiyyə Ərəbistanı)90 kq, 100 kq, +100kqParacüdo (10:00 – 21:20)Kişilər66 kq: Elçin Talıbov, Bayram Mustafayev73 kq: Ramil Qasımov, Natiq Talıbov90 kq: Tofiq Məmmədov, Rövşən Səfərov+100 kq: Kənan Abdullaxanlı, İlham ZəkiyevHeydər Əliyev adına İdman ArenasıKarate (10:00 – 21:00) KişilərKata1/8 final. Roman Heydərov – Dmitri Stomp (Surinam) Kumite84 kq. 1/8 final. Ayxan Mamayev – Mahmud Sayan (İordaniya)+84 kq. 1/4 final. Asiman Qurbanlı – Muhammad Ramzan (Pakistan)Qadınlar Kata1/4 final. Neda Rezei – Selin Li (Malayziya)Kumite68 kq: 1/4 final. İrina Zaretska – Nada Mohamed / Marina Afue Konan (Kot dİvuar)+68 kq: 1/4 final. Fəridə Əliyeva – İmene Atif (Əlcəzair)Bakı İdman ZalıAtıcılıq (09:00 – 19:15)Qarışıq komanda halında10 m pnevmatik tüfəng (təsnifat mərhələsi və medal mərasimi): Jalə Bayramova, Əli MəcidliKişilər25 m tapança ilə sürətli atəş: Ruslan LunyovSəngər stendi: Ramil Rüstəmzadə, Əli Hüseynli, Əlimirzə QuliyevQadınlar25 m tapança ilə sürətli atəş (təsnifat və final mərhələsi, medal mərasimi): İradə Aşumova, Nigar Nəsirova, Zərifə QasımovaÜzgüçülük (10:10 – 19:45)Kişilər 10:11. 200 m brass: Seçmə mərhələ: Vəli İsrafilov10:00. 200 m sərbəst: Seçmə mərhələ: Nikolay Trarov, Dorian Fazekas18:41. 1500 m sərbəst: Final. Maksim Şemberev 18:22. 100 m batterflyay (Delfin): Final. Yevgeni Lazuka, Dmitri Saley18:05. 100 m arxa üstə: Yarımfinal. Raman Saley, Boris KirillovQadınlar 17:25. 100 m sərbəst: Yarımfinal. Fatimə Alkərəmova17:00. 50 m batterflyay (Delfin): Yarımfinal. İlahə Rəciyeva Bakı Su İdmanı MərkəziTennis (10:00 – 19:00)KişilərPakistan – QətərTürkiyə – ÖzbəkistanAzərbaycan – İordaniyaQadınlarTürkiyə – TürkmənistanTürkmənistan – ÖzbəkistanPakistan – ÖzbəkistanAzərbaycan – TürkiyəBakı Tennis AkademiyasıVoleybolKişilərIII turB qrupu10:00. Mərakeş – Əlcəzair21:30. İran – QətərQadınlar19:00. Azərbaycan – TürkiyəSu polosuKişilərII turA qrupu16:30. Səudiyyə Ərəbistanı – İran18:00. İndoneziya – AzərbaycanAğırlıqqaldırmaKişilər14:00. 62 kq. Allahyar Abışov

mənbə :

Report.az