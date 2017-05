14 may: 14 qizil, 14 gumus ve burunc – İCMAL

02:30

15 May, 2017 02:25 xeber – “Bakı 2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ötən gün Azərbaycanın aktivinə daha 28 medal yazılıb. “Report”un məlumatına görə, medalların yarısı “qızıl” əyarlı olub.Ən çox medalı gimnastlar əldə ediblər. Bədii gimnastika növündə Marina Durunda və Jalə Piriyeva üst-üstə 7 medala sahib olublar. Bunlardan 3-ü qızıl, 3-ü gümüş, 1-i bürünc olub. İdman gimnastikası üzə qadınlardan ibarət komanda qızıl, kişilərdən ibarət komanda gümüş medala sahib çıxıb. Növbəti böyük nailiyyətə karateçilər imza atıblar. Bu növdə 3 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc medal qazanılıb. Paracüdoçular günü 2 qızıl, 2 gümüş, 3 bürünc, cüdoçular 2 qızıl, 2 gümüş medalla başa vurublar. Atıcılıq növündə Ruslan Lunyov 25 m məsafəyə tapança ilə sürətli atəş açmada birinci olub. Üzgüçülük növündə ilk qızıl medala 1500 metr məsafəyə sərbəst üzmədə Maksim Şemberev yiyələnib. Komanda növləri arasında isə həndbol üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi finalda Türkiyəni yenərək, qızıl medala sahib olub. Beləliklə, mayın 14-də 14 qızıl, 9 gümüş, 5 bürünc medal qazanılıb. Bununla da Azərbaycan medallarının sayını 50-yə çatdırıb. Bunlardan 24-ü qızıl, 17-si gümüş, 9-u bürüncdür. Təşkilatçı ölkə medal əyarında birinci yerdədir. Medal sayında isə Türkiyə liderdir – 59 medal (20 qızıl, 24 gümüş, 15 bürünc). Ötən gün Azərbaycanın 3 daha 3 boksçusu ilk görüşlərindən qalib ayrılıb. Onlardan Cavid Çələbiyev 60 kq, Teymur Məmmədov isə 91 kq çəki dərəcəsində yarımfinala yüksələrək, ən azı bürünc medalı təmin edib. Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət yığması isə Türkiyə üzərində 3:0 hesablı qələbə sayəsində yarımfinala qrup lideri kimi yüksəlib. Su polosu üzrə kişilərdən ibarət Azərbaycan yığması İslamiadada ilk qələbəsini İndoneziya üzərində qazanıb. Tennis və ağırlıqqaldırma növlərində isə zəif nəticə olub. 14 may (bazar)BoksKişilər69 kq. 1/8 final. Tamerlan Abdullayev – Muhammetmurat Sahedov (Türkmənistan) – 5:060 kq. 1/4 final. Cavid Çələbiyev – Hakan Doğan (Türkiyə) – 5:091 kq. 1/4 final. Teymur Məmmədov – Sardorbek Beqaliyev (Özbəkistan) – 4:1Bakı Kristal Zalı 2İdman gimnastikasıFinalQadınlar (Yuliya İnşina, Marina Nekrasova, Yekaterina Tişkova) – 99,300 xalla qızıl medalKişilər (Timur Bayramov, Murad Ağarzayev, Bense Talas) – 161,700 xalla gümüş medalTəsnifat mərhələsiKişilərDayaqla tullanma: Murad Ağarzayev 12,350 xalla 8-ci yeri tutub və finala yüksəlibTurnik: Bençe Talas 14,150 xalla 1-ci, Murad Ağarzayev 12,800 xalla 5-ci, Timur Bayramov 12,200 xalla 8-ci yeri tutub. Talas və Ağarzayev finala yüksəlibDstəli at: Bençe Talas 14,100 xalla 2-ci, Murad Ağarzayev 13,850 xalla 3-cü, Timur Bayramov 13,000 xalla 6-cı yeri tutub. Talas və Ağarzayev finala yüksəlib.QadınlarSərbəst hərəkətlər: Yuliya İnşina 12,800 xalla 2-ci, Yekaterina Tişkova 11,900 xalla 7-ci, Marina Nekrasova 11,500 xalla 8-ci yeri tutub. İnşina və Tişkova finala yüksəlibGimnastika tiri: Marina Nekrasova 12,600 xalla 1-ci, Yuliya İnşina 11,150 xalla 5-ci, Yekaterina Tişkova 11,100 xalla 6-cı yeri tutub. Nekrasova və İnşina finala yüksəlib. Milli Gimnastika ArenasıBədii GimnastikaFərdi finallarHalqa: Marina Durunda 17,600 xalla qızıl, Jalə Piriyeva 16,050 xalla bürünc medal Top: Jalə Piriyeva 17,550 xalla qızıl, Marina Durunda 15,800 xalla bürünc medal Gürzlər: Marina Durunda 16,550 xalla gümüş medal, Jalə Piriyeva 15,350 xalla 4-cü yer Lent: Marina Durunda 15,450 xalla qızıl, Jalə Piriyeva 15,450 xalla gümüş medal Milli Gimnastika ArenasıHəndbolKişilərBürünc medal uğrunda oyun: İraq – Əlcəzair – 27:22 (17:10)Final: Səudiyyə Ərəbistanı – Türkiyə – 26:21 (12:10)Qadınlar13:30. Bürünc medal uğrunda oyun: Kamerun – Özbəkistan – 35:27 (18:14)18:00. Final: Azərbaycan – Türkiyə – 28:26 (14:11)Sərhədçi İdman KompleksiCüdo90 kq1/4 final. Məmmədəli Mehdiyev – Mixail Marçitan (BƏƏ) – cərimə xalı ilə qələbə1/2 final. Məmmədəli Mehdiyev – Batuhan Efemgil (Türkiyə) – 2 dəqiqə 28 saniyəyə ipponFİNAL. Məmmədəli Mehdiyev – Abderrahman Benamadi (Əlcəzair) – 3 dəqiqə 59 saniyəyə ippon100 kq1/4 final. Elmar Qasımov – Ali Erdoğan (Türkiyə) – 1 dəqiqə 41 saniyəyə ippon1/2 final. Elmar Qasımov – Layeş Buyakub (Əlcəzair) – 2 dəqiqə 57 saniyəyə ippon1/4 final. Elxan Məmmədov – Sultan Mania (Səudiyyə Ərəbistanı) – rəqibi görüşdən imtina edib1/2 final. Elxan Məmmədov – Viktor Demyanenko (Qazaxıstan) – 2 dəqiqə 38 saniyəyə ipponFİNAL. Elmar Qasımov – Elxan Məmmədov – 3 dəqiqə 29 saniyəyə cərimə xalları ilə qələbəQadınlar+78 kqYarımfinalİrina Kindzerska – Essohanam Noeline Koro (Toqo) – 65 saniyəyə ipponİrina Kindzerska – Sonya Asselah (Əlcəzair) – 11 saniyəyə ipponFİNAL. Kayra Sayit (Türkiyə) – İrina Kindzerska – 2 dəqiqə 27 saniyəyə ipponParacüdoKişilər66 kqQrup mərhələsi: Elçin Talıbov Recep Çiftçiyə (Türkiyə) və Utkirjon Niqmatova (Özbəkistan) qalib gəlib.Bayram Mustafayev Məhəmməd Kamil Bellabasa (Əlcəzair) qalib gəlib.FİNAL: Elçin Talıbov – Bayram Mustafayev – 3 dəqiqə 45 saniyəyə cərimə xalları ilə qələbə73 kq1/4 final. Natiq Talıbov Yusif Racaya (Əlcəzair) uduzubBürünc medal görüşü: Natiq Talıbov – Sərdar Aydın (Türkiyə) – 11 saniyəyə ipponYarımfinal: Ramil Qasımov Sərdar Aydına (Türkiyə) qalib gəlibFİNAL: Ramil Qasımov – Feruz Sayidov (Özbəkistan) – 1 dəqiqə 11 saniyəyə ippon90 kqYarımfinal: Tofiq Məmmədov Ali Şahaniyə (İran), Rövşən Səfərov Boboyevə (Özbəkistan) uduzub.Bürünc medal görüşü: Rövşən Səfərov – Tofiq Məmmədov – 11 saniyəyə ippon+100 kqQrup mərhələsiİlham Zəkiyev – Şirin Şaripova (Özbəkistan) uduzub, Ehsan Musanejadkarmozdini (İran) udubKənan Abdullaxanlı – Dursun Hayrana (Türkiyə) qalib gəlib.Bürünc medal görüşü: İlham Zəkiyev – Dursun Hayran (Türkiyə) – 16 saniyəyə ipponFİNAL. Şirin Şaripov (Özbəkistan) – Kənan Abdullaxanlı – 2 dəqiqə 43 saniyəyə ipponHeydər Əliyev adına İdman ArenasıKarateKişilərKata1/8 final. Roman Heydərov – Dmitri Stomp (Surinam) – 5:01/4 final. Roman Heydərov – Abolfazl Şahverdi (İran) – 3:21/2 final. Roman Heydərov – Xalifa Alabaar (BƏƏ) – 5:0FİNAL. Roman Heydərov – Mehmet Yakan (Türkiyə) – 3:2Kumite84 kq1/8 final. Ayxan Mamayev – Mahmud Sayan (İordaniya) – 7:11/4 final. Ayxan Mamayev – Muad Aşaş (Əlcəzair) – 5:31/2 final. Ayxan Mamayev – Abdulaziz Ataboyev (Özbəkistan) – 3:1FİNAL. Ayxan Mamayev – Alparslan Yamanoğlu (Türkiyə) – 1:0+84 kq1/4 final. Asiman Qurbanlı – Muhammad Ramzan (Pakistan) – 5:11/2 final. Asiman Qurbanlı – Sayad Gənczadə (İran) – 4:5Bürünc medal görüşü. Asiman Qurbanlı – Tareq Hamedi (Səudiyyə Ərəbistanı) – 4:2Qadınlar Kata1/4 final. Neda Rezei – Selin Li (Malayziya) – 0:5Kumite68 kq1/4 final. İrina Zaretska – Nada Mohamed / Marina Afue Konan (Kot dİvuar) – 4:31/2 final. İrina Zaretska – Behnuş Najefiqaqelestani (İran) – 3:0FİNAL. İrina Zaretska – Eda Eltemur (Türkiyə) – 3:0+68 kq1/4 final. Fəridə Əliyeva – İmene Atif (Əlcəzair) – 1:11/2 final. Fəridə Əliyeva – Nargis Nargis (Pakistan) – 1:0FİNAL. Fəridə Əliyeva – Meltem Hocaoğlu (Türkiyə) – 2:6Bakı İdman ZalıAtıcılıqQarışıq komanda halında10 m pnevmatik tüfəng: Təsnifat mərhələsində Jalə Bayramova 256,3 xal, Əli Məcidli 244,9 xal toplayıb. Üst-üstə 501 xal toplayan Azərbaycan komandası 12-ci yeri tutub və finala yüksələ bilməyib. Kişilər25 m məsafəyə tapança ilə sürətli atəş: Ruslan Lunyov təsnifat mərhələsində 572 xalla 1-ci yeri tutub və finala yüksəlib. Finalda isə o, 21 xalla qızıl medal qazanıb. Səngər stendi: Təsnifat mərhələsində Əli Hüseynli 116 xalla 3-cü, Əlimirzə Quliyev 113 xalla 9-cu, Ramil Rüstəmzadə 100 xalla 17-ci yeri tutub. Hüseynli ilk “6-lığ”a düşdüyü üçün finala yüksəlib. Qadınlar25 m tapança ilə atəş: Təsnifat mərhələsində İradə Aşumova 575 xalla 2-ci, Nigar Nəsirova 550 xalla 10-cu, Zərifə Qasımova 536 xalla 14-cü yeri tutub. Aşumova ilk “8-liy”ə düşdüyü üçün finala yüksəlib. Həlledici mərhələdə isə o, 18 xalla 4-cü yeri tutub. Üzgüçülük (10:10 – 19:45)Kişilər200 m brass: Təsnifat mərhələsində Vəli İsrafilov finişə 2 dəqiqə 28,38 saniyəyə çataraq, 7-ci yeri tutub. İlk “6-lığ”a düşmədiyi üçün İsrafilov finala vəsiqə qazana bilməyib. 200 m sərbəst: Seçmə mərhələ: Dorian Fazekas 2 dəqiqə 1,93 saniyəyə 5-ci, Nikolay Trarov 2 dəqiqə 3,65 saniyəyə 6-cı yeri tutub. Onlar ilk “4-lük”ə düşmədikləri üçün finala yüksələ bilməyiblər. 18:41. 1500 m sərbəst: Final. Maksim Şemberev 15 dəqiqə 7,29 saniyə nəticə ilə qızıl medal qazanıb. 18:22. 100 m batterflyay (Delfin): Yarımfinallarda Yevgeni Lazuka 56,50 saniyə, Dmitri Saley 57,32 saniyə nəticə ilə 4-cü yeri tutub və finala yüksəliblər. Həlledici mərhələdə Lazuka 56,09 saniyə ilə 7-ci, Saley 57,74 saniyə ilə 8-ci yeri tutub. 18:05. 100 m arxa üstə: Yarımfinallarda Boris Kirillov 57,56 saniyə ilə 3-cü, Raman Saley 1 dəqiqə 0,92 saniyə ilə 5-ci olub. Nəticədə Kirillov finala yüksəlib, Saley isə ehtiyatda qalacaq. Qadınlar17:25. 100 m sərbəst: Yarımfinal mərhələsində Fatimə Alkərəmova 58,72 saniyə ilə 4-cü yeri tutub və finala yüksəlib. 17:00. 50 m batterflyay (Delfin): Yarımfinalda İlahə Rəciyeva 28,99 saniyə ilə 3-cü yeri tutub və finala yüksəlib. Həlledici mərhələdə isə o, 28,80 saniyə ilə 5-ci yeri tutub. Bakı Su İdmanı MərkəziTennisKişilərA qrupuTürkiyə – Özbəkistan – 3:0B qrupuAzərbaycan – İordaniya – 0:3 Rəsul Qocayev – Musa Alkotop – 1:6, 4:6Məhəmmədəli Hüseynov – Seif Adas – 0:6, 1:6Rəsul Qocayev / Orxan Manaflı – Həmzə əl-Asvad / Musa Alkotop – 1:6, 2:6Pakistan – Qətər – 3:0QadınlarAzərbaycan – Türkiyə – 0:3Zemfira Ağapayova – Ayla Aksu – 0:6, 0:6Umayra Haşimova – Başak Eraydın – 0:6, 0:6Umayra Haşımova / Alina Qavriş – Melis Sezer / Berfu Cengiz – 1:6, 0:6Türkiyə – Türkmənistan – 2:0Özbəkistan – Türkmənistan – 2:0 Özbəkistan – Pakistan – 3:0 Bakı Tennis AkademiyasıVoleybolKişilərIII turB qrupu10:00. Mərakeş – Əlcəzair – 1:3 (25:18, 9:25, 21:25, 21:25)21:30. İran – Qətər – 3:0 (25:21, 25:23, 25:11)Xal durumu: İran, Əlcəzair – 2 oyundan 6 xal, Mərakeş və Səudiyyə Ərəbistanı 1 oyundan, Qətər 2 oyundan 0 xal. Qadınlar19:00. Azərbaycan – Türkiyə – 3:0 (25:18, 30:28, 25:20)Xal durumu: Azərbaycan – 3 oyundan 9 xal, Türkiyə – 2 oyundan 3 xal, Tacikistan – 2 oyundan 0 xal, Qırğızıstan – 1 oyundan 0 xal. Su polosuKişilərII tur16:30. Səudiyyə Ərəbistanı – İran – 6:11 (1:5, 2:3, 2:3, 1:0)18:00. İndoneziya – Azərbaycan – 7:9 (1:1, 1:2, 1:4, 4:2)Xal durumu: İran – 6 xal, Türkiyə – 3, Azərbaycan – 3, Səudiyyə Ərəbistanı, İndoneziya – 0.AğırlıqqaldırmaKişilər14:00. 62 kq. Allahyar Abışov birdən 117 kq, təkanla 135 kq, iki hərəkətin cəmində 252 kq nəticə ilə 10 iştirakçı arasında 8-ci yer.

