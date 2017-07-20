Cempionlar Liqasinda İİİ tesnifat merhelesinin butun cutlukleri mueyyenlesib

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20 İyul, 2017 01:18 xeber – Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinin daha 10 cavab görüşü keçirilib. “Report”un məlumatına görə, görüşlər arasında 2-si azərbaycanlı futbolçular üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb edib.Milli komandanın futbolçusu Ramil Şeydayevin çıxış etdiyi Slovakiya “Jilina”sı Danimarkada “Kopenhagen”in qonağı olub. “Jilina” səfərdə 2:1 hesablı qələbə qazansa da, mərhələ adlaya bilməyib. Buna “Kopenhagen”in ilk görüşdə 3:1 hesablı səfər qalibiyyəti səbəb olub. Şeydayev 66-cı dəqiqədən sonra meydanda olub. Albaniyada “Kukesi” ilə Moldova “Şerif”i arasında oynanılacaq qarşılaşmanın yekununda isə “Qarabağ”ın növbəti mərhələdəki rəqibi müəyyənləşib. “Kukesi” ilk yarıda 2 top fərqi ilə önə keçsə də, fasilədən sonra qonaqlar fərqi azaldıblar. Meydan sahibləri qonaqların azlıqda qalmasından və penalti vurma hüququndan yararlana bilməyiblər. Nəticədə “Şerif” səfər qolu sayəsində mərhələ adlayıb. Çempionlar Liqası, II təsnifat mərhələsiCavab görüşləri19 iyul20:00. “Dudelanj” (Lüksemburq) – APOEL (Kipr) – 0:1 Qol: İqor de Kamarqo, 40-penalti iləİlk oyun – 0:121:15. “Rusenborq” (Norveç) – “Dandolk” (İrlandiya) – 2:1Qollar: Yann-Erik de Lanlay, 43. Mattias Vilhyalmsson, 98 – Brayan Qartland, 12İlk oyun – 1:121:30. “Kopenhagen” (Danimarka) – “Jilina” (Slovakiya) – 1:2Qollar: Benjamin Verbiç, 48-penalti ilə – Yusuf Otubanyo, 19. Filip Kaşa, 57İlk oyun – 3:121:30. “Kukesi” (Albaniya) – “Şerif” (Moldova) – 2:1Qollar: İzair Emini, 35. Pero Pejiç, 45+1 – Sirill Barros Bayala, 56Yerinə yetirilməyən penalti: Pero Pejiç, 81 (“Kukesi”)Qırmızı vərəqə: Ceremi De Noyyer, 77 (“Şerif”) İlk oyun – 0:122:00. “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) – “Jalgiris” (Litva) – 4:1Qollar: Natanael, 41. Vanderson, 55. Klaudiu Keşerü, 56; 74 – Serje Nyuyadzi, 15 İlk oyun – 1:222:15. “Maribor” (Sloveniya) – “Zrinski” (Bosniya və Herseqovina) – 1:1Qollar: Mitya Viler, 27 – Oqnyen Todoroviç, 7 İlk oyun -2:122:30. “Zalsburq” (Avstriya) – “Hibernians” (Malta) – 3:0Qollar: Mark Rjatkovski, 11. Fredrik Qulbrandsen, 19. Amadu Haydara, 85İlk oyun – 3:022:45. “Legiya” (Polşa) – “Mariehamn” (Finlandiya) – 6:0Qollar: Gilyerme, 6. Kristian Koyola, 37-penalti ilə. Miçal Kuçarçik, 40; 54-penalti ilə. Sebastian Şimanski, 80. Konrad Mixalak, 81İlk oyun – 3:022:45. “Seltik” (Şotlandiya) – “Linfild” (Şimali İrlandiya) – 4:0Qollar: Skott Sinkleyr, 4; 54. Tom Rogiç, 47. Stüart Armstronq, 90+2İlk oyun – 2:023:15. “Honved” (Macarıstan) – “Hapoel” (Beyer Şeva, İsrail) – 2:3Qollar: Davide Lanzafame, 45+2-penalti ilə. Botond Barat, 73 – Con Oqu, 12. Antoni Nvakaeme, 16; 84 İlk oyun – 1:2Qeyd edək ki, ilk oyun günündə 7 oyun keçirilib:”Astana” (Qazaxıstan) – “Spartak” (Latviya) – 1:1Qollar: Patrik Tvumasi, 59 – Edqar Vardanyan, 72İlk oyun – 1:0″Vardar” (Makedoniya) – “Malmö” (İsveç) – 3:1Qollar: Boban Qrnçarov, 56. Tiqran Barseqyan, 61. Boban Nikolov, 90+1 – Markus Rozenborq, 16-penalti iləYerinə yetirilməyən penalti: Xuan Felipe, 61 (“Vardar”)İlk oyun – 1:1″Alaşkert” (Ermənistan) – BATE (Belarus) – 1:3Qollar: Uroş Nenadoviç, 18 – Mixail Qordeyçuk, 23; 35. Maksim Volodko, 78İlk oyun – 1:1″Samtredia” (Gürcüstan) – “Qarabağ” (Azərbaycan) – 0:1Qol: Donald Gerye, 22İlk oyun – 0:5″Vikinqur” (Farer adaları) – “Hafnarfyordur” (İslandiya) – 0:2Qollar: Stiven Lennon, 79-penalti ilə. Torarinn Valdimarsson, 90+1Qırmızı vərəqələr: Andreas Olsen, 78; Vasile Angel, 90+3 (hər ikisi “Vikinqur”)İlk oyun – 1:1TNS (Uels) – “Riyeka” (Xorvatiya) – 1:5Qollar: Adrian Sisleviç, 69 – Florentin Matey, 41. Mario Qavranoviç, 54; 79. Aleksander Qordon, 61. Stefan Ristovski, 64İlk oyun – 0:2″Buduçnost” (Monteneqro) – “Partizan” (Serbiya) – 0:0İlk oyun – 0:2Növbəti mərhələdə görüşəcəklər:Çempionlar yolu”Slaviya” (Çexiya) – BATE (Belarus)”Astana” (Qazaxıstan) – “Legiya” (Polşa)”Maribor” (Sloveniya) – “Hafnarfyordur” (İslandiya)”Kopenhagen” (Danimarka) – “Vardar” (Makedoniya)”Seltik” (Şotlandiya) – “Rusenborq” (Norveç)”Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – “Lüdoqorets” (Bolqarıstan)”Viitorul” (Rumıniya) – APOEL (Kipr) “Zalsburq” (Avstriya) – “Riyeka” (Xorvatiya)”Partizan” (Serbiya) – “Olimpiakos” (Yunanıstan)”Qarabağ” (Azərbaycan) – “Şerif” (Moldova)Qeyri-çempionlar yolu”Styaua” (Rumıniya) – “Viktoriya” (Çexiya)”Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yanq Boyz” (İsveçrə)”Nitsa” (Fransa) – “Ayaks” (Hollandiya)AEK (Yunanıstan) – MOİK (Rusiya)”Brügge” (Belçika) – “Başakşehir” (Türkiyə)İlk oyunlar 25 – 26 iyulda, cavab matçları 1 – 2 avqustda keçiriləcək.

mənbə :

Report.az