Bakida orta yasli kisini at suruyurek xesaret yetirib

3 Avqust, 2017 01:40 xeber – Bakıda orta yaşlı kişini at sürüyürək xəsarət yetirib.”Report” xəbər verir ki, hadisə Suraxanı rayonunda qeydə alınıb.Belə ki, Qaraçuxur qəsəbəsində, Məktəbli küçəsində atın yüyənini bağlamaq istəyən 1960-ci il təvəllüdlü Abbasov İbrahim Mamed oğluna at xəsarət yetirib. İ.Abbasov yüyəni bağlamaq istədiyi dəmirə ilişib, sonra at onu sürüməyə başlayıb. İ.Abbasov kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.Həkimlər onun vəziyyətini ağır kimi qiymətləndirir.

mənbə :

Report.az