16:40

[r32]

2017-08-10T16:28 xeber –

BAKI, 10 avgust — Sputnik. Son zamanlar ölkəmizdə ögey ataların ögey uşaqlara qarşı seksual zorakılıq hallarının sayı artıb. Bu barədə ən qalmaqallı məhkəmə proseslərindən biri də ötən ay Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində yekunlaşıb. Xatırladaq ki, məhkəmənin gedişində Şəki rayon sakini Nurəli Səlimovun 3 azyaşlı uşağı zorlaması ilə haqda dəhşətli və tükürpədən cinayət əməlləri ilə bağlı təfərrüatlar üzə çıxmışdı. Məlum olmuşdu ki, 3 azyaşlı uşağı uzun illlərdir ki, zorlayan şəxs ögey atası imiş.

Şəki rayonunun hüquq-mühafizə orqanlarından Sputnik Azərbaycan-a verilən məlumata görə, Səlimov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli hərəkətlər etmək) və 234.1-ci (satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin istehlakı) maddələri ilə təqsirləndirilərək 14 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

1973-cü il təvəllüdlü Şəki rayon sakini N.Səlimov ona görə təqsirli bilinib ki, o, aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan uşaqlara qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. Belə ki, ittihama görə, N.Səlimov ilk olaraq əvvəllər qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu və birlikdə yaşadığı Zərifə Quliyevanın (ad və soy ad şərtidir) 1999-cu ildə anadan olmuş qızını zorlayıb. Qızın 7 yaşı olarkən, yəni təxminən 2006-cı ildən etibarən 2012-ci ilədək olan 6 il müddətində N.Səlimov bir neçə dəfə azyaşlını zorlayıb.

Bu müddət ərzində Oğuz rayonu Baş Daşağıl kəndi ərazisində yerləşən fermadakı evlərində, Şəki şəhərində kirayə yaşadıqları bir neçə evdə, Qəbələ rayonunda kirayə yaşadıqları evdə heç kimin olmamasından istifadə edərək, öz qeyri-normal seksual tələbatını ödəmək məqsədilə mütəmadi olaraq zor tətbiq etməklə və zor tətbiq edəcəyi ilə hədələyərək azyaşlı qızın köməksiz vəziyyətindən istifadə edib. N.Səlimov təkrarən azyaşlıya qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib və onunla qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olub.

Səlimov qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu Z.Quliyevadan ayrıldıqdan sonra zorladığı ögey qızını özü ilə saxlayıb. Sonra yenidən ailə həyatı qurarkən azyaşlı qız da onlarla birgə yaşayıb. Bu müddət ərzində də N.Səlimov ögey qızını zorlamaqda davam edib. 44 yaşlı N.Səlimov Z.Quliyevadan ayrıldıqdan sonra Ramilə Qasımova (ad və soy ad şərtidir-m.) ilə ailə qurub. N.Səlimov yeni ailə həyatı qurduqdan sonra da çirkin əməllərini davam etdirib. O, bu dəfə rəsmi ailə qurduğu R.Qasımovanın iki azyaşlı uşaqlarına qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib.

Rəsmi ittihama görə, Səlimov növbəti dəfə onun üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan 2007-ci il təvəllüdlü ögey qızını (Ramilə Qasımovanın birinci nigahdan olan qızı) 2014-cü il tarixdən etibarən 2016-cı ilin may ayına kimi olan müddət ərzində Şəki şəhərinin “Dağdibi” adlanan ərazisində yerləşən kirayə yaşadıqları evində və Şəki rayonu Öryət kəndində yerləşən evində dəfələrlə zor tətbiq etməklə və zor tətbiq edəcəyi ilə hədələyərək sonuncunun köməksiz vəziyyətindən istifadə etməklə, öz qeyri-normal seksual tələbatını ödəmək məqsədilə ona qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib.

Səlimov eyni çirkin əməllərini ögey oğluna qarşı da edib. İttihama görə, Nurəli Səlimov təkrarən onun üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan 2006-cı il təvəllüdlü ögey oğlunu (Ramilə Qasımovanın birinci nigahdan olan oğlunu) 7 yaşı olarkən, yəni təxminən 2013-cü il tarixdən etibarən 2016-cı ilin may ayına kimi olan müddət ərzində dəfələrlə zor tətbiq etməklə və zor tətbiq edəcəyi ilə hədələyərək sonuncunun köməksiz vəziyyətindən istifadə edib.

Öz qeyri-normal seksual tələbatını ödəmək məqsədilə Səlimov uşaqbazlıq və təkrarən seksual xarakterli başqa hərəkətlər də edib. Hər üç azyaşlının Səlimov tərəfindən zorlanması ilə bağlı ekspertiza rəyləri var.

Bəhs etdiyimiz hadisəni Sputnik Azərbaycan-a şərh edən psixoloq Nuriyyə Quliyeva deyib ki, Səlimov həmin hərəkətləri heç də övladları ögey olduğuna görə etməyib. Bu tipli insanlar tibbdə pedofil adlanır. Onlar nəinki ögey övladlarına, hətta öz övladlarına qarşı da bu hərəkəti edirlər. Amma əksər hallarda bu hadisələr valideynləri ögey olan uşaqların başına gəlir.

“Çünki atalıq və analıq hissi elə bir təbii hisdir ki, o, tədricən formalaşır. Hamiləlik dönəmində təbii olaraq cütlüklərdə valideynlik hissi yaranır. Ögey valideynlər isə birdən-birə övlad sahibi olduqlarına görə ögəy övladlarına qarşı aqressiv davranırlar. Öz övladlarında isə bu, baş vermir” — deyə psixoloq bildirib.

Nuriyyə xanım onu da bildirdi ki, bəzən valideynlər uşaqların bəzi nahiyələrinə toxunur və ya dodaqlarından öpürlər. Bunun doğru olmadığını deyən psixoloq bu mövzuda valideynlərin maarifləndirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb:

“Uşaqların bəzi nahiyələrinə toxunduqda, onlar öz “şəxsi zona”larını ayırd edə bilmirlər. Yəni, uşaqlar bilməlidirlər ki, nə olar, nə olmaz. Uşaqlar bunları ayırd edə bilməlidirlər. Əslində heç uşaqların valideynlərinin belə uşaqların bəzi nahiyələrinə toxunması düzgün deyil”.

Psixoloq hesab edir ki, sözügedən hadisə uşaqlar üçün güclü travmadır. Odur ki, onların cəmiyyətə adaptasiyası üçün mütləq psixoloqa müraciət edilməlidir: “Sözsüz ki, o “yara” həmişə onları incidəcək. Onların cəmiyyətdə yer tapması üçün ciddi şəkildə iş aparılmalıdır. Bu işdə ananın üzərinə böyük yük düşür. Bu uşaqlarda özünə, insanlara qarşı inamsızlıq, cəmiyyətə qarşı aqressiya, utancaqlıq hissi kimi problemlər ortaya çıxa bilər. Oğlan uşaqlarında isə bütün bunlarla yanaşı cinsi meyldə təhriflər meydana gəlir. Bu hal homeseksuallığa, biseksuallığa və.s. gətirib çıxara bilər. Təbii ki, bu 100% olmur. Amma təəssüf ki, əksər öz həmcinsi tərəfindən cinsi zorakılığa məruz qalan oğlan uşaqlarında cinsi meyldə təhriflər yaranır”.

Psixoloq hesab edir ki, bu hadisələrin baş verməməsi üçün ikinci dəfə ailə həyatı quran qadınlar əvvəlkindən daha diqqətli olmalıdırlar. Çünki onlar özlərinə təkcə həyat yoldaşı deyil, həm də uşaqlarına ata gətirirlər.

mənbə :

Sputnik