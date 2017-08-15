Resad Sadiqov start heyetinde yer almayib

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15 Avqust, 2017 18:52 xeber – “Qarabağ” və Danimarkanın “Kopenhagen” komandaları arasında keçiriləcək Çempionlar Liqasının ilk “pley-off” matçı üçün start heyətləri açıqlanıb. “Report”un məlumatına görə, meydan sahiblərinin heyətində Rəşad Sadıqov “11-liy”ə daxil edilməyib. Zədədən sonra bərpa dövrü keçən Sadıqov ehtiyat oyunçular skamyasında yer alıb.”Qarabağ”: 13. İbrahim Şehiç, – 5. Maksim Medvedev (kap.), 25. Ansi Aqolli, 52. Yakub Jezniçak, 55. Bədavi Hüseynov – 2. Qara Qarayev, 8. Miçel, 20. Riçard Almeyda – 11. Mahir Mədətov, 17. Donald Gerrye, 9. Dino Ndlovu”Kopenhagen”: 25. Robin Olsen – 3. Pyer Benqtsson, 20. Nikolay Boylesen, 22. Peter Ankersen, 27. Mixael Lüftner – 6. Uilyam Kvist (kap.), 7. Benjamin Verbiç, 8. Uroş Matiç, 24. Yussef Tutu – 9. Federiko Santander, 11. Andriya PavloviçQeyd edək ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək oyun saat 20:00-da başlanacaq.
mənbə :
Report.az
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