Cempionlar Liqasinda 'pley-off' merhelesinin ilk oyunlarina yekun vurulub – NETİCELER

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17 Avqust, 2017 00:42 xeber – Futbol üzrə Çempionlar Liqasında (ÇL) “pley-off” mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində daha 5 qarşılaşma keçirilib. “Report”un məlumatına görə, Türkiyənin “Başakşehir” klubu İspaniya “Sevilya”sını qəbul edib.Görüş qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bununla da “Başakşehir” ÇL-də debüt mövsümündəcə qrupda oynama şanslarını xeyli azaldıb. Qazaxıstan “Astana”sı də Şotlandiyada “Seltik”lə qarşılaşmada uğursuzluğa düçar olub. Qapısından 5 top buraxan “Astana” artıq indidən Avropa Liqasının qrup mərhələsinə hazırlaşa bilər. İtaliya “Napoli”si Fransa “Nitsa”sı üzərində inamlı qələbə qazanıb. Üstəlik, “Nitsa”nın eyni anda 2 futbolçusu meydandan qovulub. İsraildə “Hapoel” Sloveniya “Maribor”una, Yunanıstanda isə “Olimpiakos” Xorvatiya “Riyeka”sına çətinliklə qalib gəlib. Çempionlar Liqası”Pley-off” mərhələsi, ilk oyunlar16 avqust “Napoli” (İtaliya) – “Nitsa” (Fransa) – 2:0Qollar: Dris Mertens, 13. Jorjinyo, 70-penalti iləQırmızı vərəqələr: Alassan Plea, 79; Vensan Koziello, 79 (hər ikisi “Nitsa”)Neapol, “San-Paolo” stadionu”Başakşehir” (Türkiyə) – “Sevilya” (İspaniya) – 1:2Qollar: Elcero Elia, 64 – Serxio Eskudero, 16. Vissam Ben Yedder, 84İstanbul, Fatih Terim stadionu”Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – “Maribor” (Sloveniya) – 2:1Qollar: Antoni Nvakaeme, 12. Şir Tzedek, 45+2-penalti ilə – Markos Tavares, 10 Beer-Şeva, “Turner” stadionu”Seltik” (Şotlandiya) – “Astana” (Qazaxıstan) – 5:0Qollar: Yevgeni Postnikov, 32-öz qapısına. Skott Sinkleyr, 42; 60. Ceyms Forrest, 79. Li Qriffits, 88 Qlazqo, “Seltik Park””Olimpiakos” (Yunanıstan) – “Riyeka” (Xorvatiya) – 2:1Qollar: Vadis Ocica, 66. Aleksis Romao, 90+3 – Heber, 42Pirey, Georgios Karaiskakis stadionu15 avqust”Sportinq” (Portuqaliya) – “Styaua” (Rumıniya) – 0:0 Lissabon, “Joze Alvelade” stadionu”Hoffenhaym” (Almaniya) – “Liverpul” (İngiltərə) – 1:2Qollar: Mark Ut, 87 – Trent Aleksander-Arnold, 35. Ceyms Milner, 74Yerinə yetirilməyən penalti: Andrey Kramariç, 12 (“Hoffenhaym”)Sinshaym, “Rayn-Nekkar Arena””Yanq Boyz” (İsveçrə) – MOİK (Moskva, Rusiya) – 0:1 Qol: Kasim Nuhu, 90+1 – öz qapısınaBern, “Stad de Suiss”APOEL (Kipr) – “Slaviya” (Praqa, Çexiya) – 2:0 Qollar: İqor De Kamarqo, 2. Statis Aloneftis, 10Nikosiya, GSP stadionuQeyd edək ki, cavab oyunları 22-23 avqustda olacaq.

mənbə :

Report.az