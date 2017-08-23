'Kopenhagen' -'Qarabag' oyunu ucun start heyetleri aciqlanib

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23 Avqust, 2017 21:50 xeber – “Qarabağ” və Danimarkanın “Kopenhagen” komandaları arasında keçiriləcək Çempionlar Liqasının “pley-off” mərhələsinin cavab oyunu üçün start heyətləri açıqlanıb.”Report”un məlumatına görə, Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov Kopenhagendə də Bakıda meydana çıxardığı “11-liy”ə güvənib.”Kopenhagen”: 25. Robin Olsen 3. Pyer Benqtsson, 6. Uilyam Kvist (k), 7. Benjamin Verbiç, 9. Federiko Santander, 11. Andriya Pavloviç, 16. Yan Qrequş, 17. Kasper Kusk, 20. Nikolay Boylesen, 22. Peter Ankersen, 27. Mixael LüftnerEhtiyat oyunçular: 1. Stefan Andersen, 14. Nikolay Tomsen, 8. Uroş Matiç, 15. Mikael Antonsson, 24. Yussef Tutu, 18. Mads Rörslav, 28. Pyeros Sotiryu, 32. Danni AmankvaBaş məşqçi: Stole Solbakken”Qarabağ”: 13. İbrahim Şehiç, 5. Maksim Medvedev (k), 25. Ansi Aqolli, 52. Yakub Jezniçak, 55. Bədavi Hüseynov 2. Qara Qarayev, 8. Miçel, 20. Riçard Almeyda 11. Mahir Mədətov, 17. Donald Gerrye, 9. Dino NdlovuEhtiyat oyunçular: 1. Anton Kanibolotski, 7. Rahid Əmirquliyev, 14. Rəşad Sadıqov, 22. Əfran İsmayılov, 30. Abbas Hüseynov, 32. Elvin Yunuszadə, 91. Coşqun DiniyevBaş məşqçi: Qurban Qurbanov.Kopenhagenin “Parken” stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlanacaq.
mənbə :
Report.az
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