CL-de qrup merhelesinin butun oyunlarinin teqvimi mueyyenlesib – SİYAHİ

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24 Avqust, 2017 23:35 xeber – Futbol üzrə Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin bütün oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.”Report”un məlumatına görə, “Qarabağ”la yanaşı, Türkiyə “Beşiktaş”ı da ilk görüşünü səfərdə keçirəcək.Amma onlar fərqli günlərdə oynayacaqlar. İspaniya “Barselona”sı ilə İtaliya “Yuventus”u arasındakı görüş ilk tura təsadüf edəcək. Bu komandalar V turda da üz-üzə gələcəklər.A qrupu: “Benfika” (Portuqaliya), “Mançester Yunayted” (İngiltərə), “Bazel” (İsveçrə), MOİK (Rusiya) B qrupu: “Bavariya” (Almaniya), PSJ (Fransa), “Anderlext” (Belçika), “Seltik” (Şotlandiya)C qrupu: “Çelsi” (İngiltərə), “Atletiko” (İspaniya), “Roma” (İtaliya), “Qarabağ” (AZƏRBAYCAN)D qrupu: “Yuventus” (İtaliya), “Barselona” (İspaniya), “Olimpiakos” (Yunanıstan), “Sportinq” (Portuqaliya)E qrupu: “Spartak” (Rusiya), “Sevilya” (İspaniya), “Liverpul” (İngiltərə), “Maribor” (Sloveniya)F qrupu: “Şaxtyor” (Ukrayna), “Mançester Siti” (İngiltərə), “Napoli” (İtaliya), “Feyenoord” (Hollandiya)G qrupu: “Monako” (Fransa), “Portu” (Portuqaliya), “Beşiktaş” (Türkiyə), “Leyptsiq” (Almaniya)H qrupu: “Real Madrid” (İspaniya), “Borussiya” (Dortmund, Almaniya), “Tottenhem” (İngiltərə), APOEL (Kipr) I tur12 sentyabr”Benfika” – MOİK”Mançester Yunayted” – “Bazel””Bavariya” – “Anderlext””Seltik” – PSJ”Çelsi” – “Qarabağ””Roma” – “Atletiko””Barselona” – “Yuventus””Olimpiakos” – “Sportinq”13 sentyabr”Maribor” – “Spartak””Liverpul” – “Sevilya””Feyenoord” – “Mançester Siti””Şaxtyor” – “Napoli””Leyptsiq” – “Monako””Porto” – “Beşiktaş””Real Madrid” – APOEL”Tottenhem” – “Borussiya” DII tur26 sentyabr”Sevilya” – “Maribor””Spartak” – “Liverpul””Napoli” – “Feyenoord””Mançester Siti” – “Şaxtyor””Beşiktaş” – “Leyptsiq””Monako” – “Porto””Borussiya” D – “Real Madrid”APOEL – “Tottenhem”27 sentyabr”Bazel” – “Benfika”MOİK – “Mançester Yunayted”PSJ – “Bavariya””Anderlext” – “Seltik””Atletiko” – “Çelsi” “Qarabağ” – “Roma””Sportinq” – “Barselona””Yuventus” – “Olimpiakos” III tur17 oktyabr”Spartak” – “Sevilya””Maribor” – “Liverpul””Mançester Siti” – “Napoli””Feyenoord” – “Şaxtyor””Monako” – “Beşiktaş””Leyptsiq” – “Porto”APOEL – “Borussiya” D”Real Madrid” – “Tottenhem”18 oktyabrMOİK – “Bazel””Benfika” – “Mançester Yunayted””Anderlext” – PSJ”Bavariya” – “Seltik””Qarabağ” – “Atletiko””Çelsi” – “Roma””Yuventus” – “Sportinq””Barselona” – “Olimpiakos”IV tur31 oktyabr”Bazel” – MOİK”Mançester Yunayted” – “Benfika”PSJ – “Anderlext””Seltik” – “Bavariya””Atletiko” – “Qarabağ””Roma” – “Çelsi””Sportinq” – “Yuventus””Olimpiakos” – “Barselona”1 noyabr”Sevilya” – “Spartak””Liverpul” – “Maribor””Napoli” – “Mançester Siti””Şaxtyor” – “Feyenoord””Beşiktaş” – “Monako””Porto” – “Leyptsiq””Borussiya” D – APOEL”Tottenhem” – “Real Madrid”V tur21 noyabr”Spartak” – “Maribor””Sevilya” – “Liverpul””Mançester Siti” – “Feyenoord” “Napoli” – “Şaxtyor””Monako” – “Leyptsiq””Beşiktaş” – “Porto”APOEL – “Real Madrid””Borussiya” D – “Tottenhem”22 noyabrMOİK – “Benfika””Bazel” – “Mançester Yunayted””Anderlext” – “Bavariya”PSJ – “Seltik””Qarabağ” – “Çelsi””Atletiko” – “Roma””Yuventus” – “Barselona”Sportinq” – “Olimpiakos”VI tur5 dekabr”Benfika” – “Bazel””Mançester Yunayted” – MOİK”Bavariya” – PSJ”Seltik” – “Anderlext””Çelsi” – “Atletiko””Roma” – “Qarabağ””Barselona” – “Sportinq””Olimpiakos” – “Yuventus”6 dekabr”Maribor” – “Sevilya””Liverpul” – “Spartak””Feyenoord” – “Napoli””Şaxtyor” – “Mançester Siti””Leyptsiq” – “Beşiktaş””Porto” – “Monako””Real Madrid” – “Borussiya” D”Tottenhem” – APOEL

mənbə :

Report.az