DC-2018-in secme qrup merhelesinde Vİİ turun novbeti oyunlari kecirilib – VİDEO

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2 Sentyabr, 2017 00:57 xeber – Futbol üzrə 2018-ci il dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsi çərçivəsində VII turun növbəti oyunları keçirilib.
“Report” xəbər verir ki, C, E və F qruplarında 9 görüş baş tutub.
Azərbaycan milli komandasının yer aldığı qrupda sensasiya baş verməyib. Almaniya Çexiyaya, Şimali İrlandiya isə San Marinoya səfərdə qalib gəlib.
C qrupu
22:45. Çexiya – Almaniya – 1:2
Qollar: Vladimir Darida, 78, Timo Verner, 4, Mats Hummels, 88
22:45. Norveç – Azərbaycan – 2:0
Qol: Coşua Kinq, 32-penalti ilə. Rəşad Sadıqov, 60-öz qapısına
22:45. San Marino – Şimali İrlandiya – 0:3
Qol: Coş Magennis, 71; 75. Stüart Devis, 78-penalti ilə
Xal durumu: Almaniya – 21, Şimali İrlandiya – 16, Çexiya – 9, Norveç – 7, Azərbaycan – 7, San Marino – 0.
E qrupu
20:00. Qazaxıstan – Monteneqro – 0:3
Qollar: Marko Veşoviç, 31. Fatoş Beçiray, 53. Marko Şimiç, 63
22:45. Danimarka – Polşa – 4:0
Qol: Tomas Delani, 16. Andreas Kornelius, 42. Nikolay Yorgensen, 59. Kristian Eriksen, 80
22:45. Rumıniya – Ermənistan – 1:0
Qol: Aleksandru Maksim, 90+1
Yerinə yetirilməyən penalti: Boqdan Stanku, 55
Xal durumu: Polşa – 16, Monteneqro – 13, Danimarka – 13, Rumıniya – 9, Ermənistan – 6, Qazaxıstan – 2
F qrupu
22:45. Litva – Şotlandiya – 0:3
Qollar: Stüart Armstronq, 25. Endi Robertson, 30. Ceyms Makartur, 73
22:45. Malta – İngiltərə – 0:4
Qol: Harri Keyn, 53, 90. Rayan Bertrand, 86, Danny Welbeck, 90
22:45. Slovakiya – Sloveniya – 1:0
Qol: Adam Nemets, 81
Xal durumu: İngiltərə – 17, Slovakiya – 15, Şotlandiya – 11, Sloveniya – 11, Litva – 5, Malta – 0.
mənbə :
Report.az
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