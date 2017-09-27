'Qarabag' ve “Roma” komandalarinin start heyetleri aciqlanib

19:15

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27 Sentyabr, 2017 19:05 xeber – Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin II turu çərçivəsində üz-üzə gələcək “Qarabağ” və “Roma” komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

“Report”un məlumatına görə, ilk “11-lik”də bu futbolçular yer alıblar:

“Qarabağ”: 13. İbrahim Şehiç, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev, 8. Miçel, 9. Dino Ndlovu, 10. Pedro Enrike, 11. Mahir Mədətov, 14. Rəşad Sadıqov (k), 20. Riçard Almeyda, 25. Ansi Aqolli, 55. Bədavi Hüseynov,

Ehtiyat oyunçular: 1. Anton Kanibolotski, 7. Rahid Əmirquliyev, Tarik Elyunussi, 52. Yakub Jezniçak, 77. Donald Gerryer, 91. Coşqun Diniyev, 99. Dani Kintana

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

“Roma”: 1. Alisson Beker, 4. Raca Nainqqolan (k), 4. Juan Jezus, 7. Lorenso Pelleqrini, 9. Edin Dzeko, 11. Aleksandr Kolarov, 21. Maksim Qonalon, 23. Qriqori Defrel, 25. Bruno Perez, 44. Kostas Manolas, 92. Stefan El Şaaravi

Ehtiyat oyunçular: 28. Lukaş Skorupski, 6. Kevin Strootman, 16. Daniele De Rossi, 17. Cengiz Ünder, 20. Federiko Fazio, 24. Alessandro Floreniz, 30. Jerson

Baş məşqçi: Eusebio Di Françesko

Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyun saat 20:00-da start götürəcək.

mənbə :

Report.az