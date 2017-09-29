Futbol uzre Avropa Liqasinda İİ turun oyunlari kecirilib

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29 Sentyabr, 2017 01:24 xeber – Futbol üzrə Avropa Liqasında II turun görüşləri keçirilib.
“Report”un məlumatına görə, ilk turu qələbəsiz başa vuran Türkiyə təmsilçiləri bu dəfə Portuqaliya klubları ilə qarşılaşıblar.
C qrupundakı “İstanbul BB” “Braqa”nın qonağı olubsa, İ qrupunda yer alan “Konyaspor” “Gimaraynş”ı qəbul edib. Hər iki oyunda meydan sahibləri eyni hesabla qalib gəliblər – 2:1.
Çempionlar Liqasının III təsnifat və “pley-off” mərhələlərində “Qarabağ”ın üstələdiyi Moldova “Şerif”i ilə Danimarka “Kopenhagen”i F qrupunda üz-üzə gəlib. Oyun qolsuz yekunlaşıb.
Turun nəticələri:
G qrupu
21:00. “Viktoriya” (Çexiya) – “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – 3:1
21:00. “Luqano” (İsveçrə) – “Styaua” (Rumıniya) – 1:2
Xal durumu: “Styaua” – 6, , “Viktoriya” – 3, “Hapoel” – 3, “Luqano” – 0.
H qrupu
21:00. BATE (Belarus) – “Arsenal” (İngiltərə) – 2:4
21:00. “Köln” (Almaniya) – “Srvena Zvezda” (Serbiya) – 0:1
Xal durumu: “Arsenal” – 6, “Srvena Zvezda” – 4, BATE – 1, “Köln” – 0.
İ qrupu
21:00. “Konyaspor” (Türkiyə) – “Gimaraynş” (Portuqaliya) – 2:1
21:00. “Zalsburq” (Avstriya) – “Marsel” (Fransa) – 1:0
Xal durumu: “Zalsburq” – 4, “Konyaspor” – 3, “Marsel” – 3, “Gimaraynş” – 1.
J qrupu
21:00. “Atletik” (İspaniya) – “Zarya” (Ukrayna) – 0:1
21:00. “Ostersun” (İsveç) – “Herta” (Almaniya) – 1:0
Xal durumu: Ostensun” – 6, “Zarya” – 3, “Atletik” – 1, “Herta” – 1.
K qrupu
21:00. “Nitsa” (Fransa) – “Vitess” (Hollandiya) – 3:0
21:00. “Latsio” (İtaliya) – “Zülte Varegem” (Belçika) – 2:0
Xal durumu: “Nitsa” – 6, “Latsio” – 6, “Zülte Varegem” – 0, “Vitess” – 0.
L qrupu
21:00. “Zenit” (Rusiya) – “Real Sosyedad” (İspaniya) – 3:1
21:00. “Rusenborq” (Norveç) – “Vardar” (Makedoniya) – 3:1
Xal durumu: “Zenit” – 6, “Real Sosyedad” – 3, “Rusenborq” – 3, “Vardar” – 0.
A qrupu
19:00. “Astana” (Qazaxıstan) – “Slaviya” (Çexiya) – 1:1
23:05. “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – “Vilyarreal” (İspaniya) – 0:0
Xal durumu: “Slaviya” – 4, “Vilyarreal” (İspaniya) – 4, “Astana” – 1, “Makkabi” – 1.
B qrupu
23:05. “Skenderbeu” (Albaniya) – “Yanq Boyz” (İsveçrə) – 1:1
23:05. “Partizan” (Serbiya) – “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – 2:3
Xal durumu: “Dinamo” – 6, “Yanq Boyz” – 2, “Partizan” – 1, “Skenderbeu” – 1.
C qrupu
23:05. “Braqa” (Portuqaliya) – “İstanbul BB” (Türkiyə) – 2:1
23:05. “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) – “Hoffenhaym” (Almaniya) – 2:1
Xal durumu: “Braqa” – 6, “Lüdoqorets” – 4, “İstanbul BB” – 1, “Hoffenhaym” – 0.
D qrupu
23:05. “Milan” (İtaliya) – “Riyeka” (Xorvatiya) – 3:2
23:05. AEK (Yunanıstan) – “Austria” (Avstriya) – 2:2
Xal durumu: “Milan” – 6, AEK – 4, “Austriya” – 1, “Riyeka” – 0.
E qrupu
23:05. “Lion” (Fransa) – “Atalanta” (İtaliya) – 1:1
23:05. “Everton” (İngiltərə) – “Apollon” (Kipr) – 2:2
Xal durumu: “Atalanta” – 4, “Apollon” – 2, “Lion” – 2, “Everton” – 1.
F qrupu
23:05. “Lokomotiv” (Rusiya) – “Zlin” (Çexiya) – 3:0
23:05. “Şerif” (Moldova) – “Kopenhagen” (Danimarka) – 0:0
Xal durumu: “Lokomotiv” – 4, Kopenhagen” – 2, “Şerif” – 2, “Zlin” – 1
mənbə :
Report.az
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