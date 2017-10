DC-2018-in secme qrup merhelesinde son tura start verilecek

07:45

8 Oktyabr, 2017 07:32 xeber – Bu gün futbol üzrə 2018-ci il dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsində son tura start veriləcək.

“Report”un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə 3 qrupda 9 qarşılaşma keçiriləcək.

Əvvəlcə E və F qruplarında, daha sonra C qrupunda matçlar başlanacaq.

E qrupunda Polşanın qrup qalibi kimi birbaşa final mərhələsinə, Danimarkanın isə ikinci yerin sahibi kimi “play-off”a vəsiqəyə sahib çıxacağı böyük ölçüdə həllini tapıb. Bu, yalnız o halda gerçəkləşməyə bilər ki, Monteneqro səfərdə Polşanı, Danimarka isə evdə Rumıniyanı yensin.

F qrupunda İngiltərə qrup qalibi kimi DÇ-2018-ə yüksəlib. “Play-off” vəsiqəsi verən ikinci yerə 3 komanda iddialıdır. Sloveniya Şotlandiyaya 2 top fərqi ilə qalib gəlsə və Slovakiya Malta ilə görüşdə xal itirsə, ikinci yerin sahibi dəyişəcək. Sloveniya xallarını 17-yə çatdıraraq, şəxsi oyunlardakı üstünlüyü səbəbindən Şotlandiyanı 3-cü pilləyə düşürəcək. Slovakiya 2-ci pilləyə yüksəlmək üçün isə Maltanı yenməli və Şotlandiyanın xal itkisinə ümid etməlidir.

C qrupuna gəldikdə, artıq Almaniya qrup qalibi kimi final, Şimali İrlandiya qrup ikincisi kimi “play-off”a vəsiqəni rəsmiləşdirib. Son turun oyunları 3-cü pillənin sahibini müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyətlidir. Əslində hazırda bu mövqedə olan Çexiyanın San-Marinoya qalib gələrək, mövqeyini əldən verməyəcəyi şübhə doğurmur. Elə Almaniyanın Azərbaycan yığması ilə görüşdə qələbə ehtimalı da xeyli yüksəkdir. Bu halda Norveç üçün Şimali İrlandiya ilə qarşılaşma formal əhəmiyyət kəsb edəcək.

Dünya çempionatı, Seçmə qrup mərhələsi, X tur

8 oktyabr

C qrupu

22:45. Çexiya – San Marino

22:45. Almaniya – Azərbaycan

Norveç – Şimali İrlandiya

Xal durumu: Almaniya – 27, Şimali İrlandiya – 22, Çexiya – 12, Norveç – 10, Azərbaycan – 10, San Marino – 0.

E qrupu

20:00. Danimarka – Rumıniya

20:00. Qazaxıstan – Ermənistan

20:00. Polşa – Monteneqro

Xal durumu: Polşa – 22, Danimarka – 19, Monteneqro – 16, Rumıniya – 12, Ermənistan – 6, Qazaxıstan – 2.

F qrupu

20:00. Litva – İngiltərə

20:00. Slovakiya – Malta

20:00. Sloveniya – Şotlandiya

Xal durumu: İngiltərə – 23, Şotlandiya – 17, Slovakiya – 15, Sloveniya – 14, Litva – 6, Malta – 1.

