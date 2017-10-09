'Qizil top'a namized olan 30 futbolcunun adi aciqlanib – SİYAHİ

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9 Oktyabr, 2017 21:54 xeber – “France Football” nəşri 2017-ci ilin yekunlarına əsasən, “Qızıl top”a 30 namizəd futbolçunun adlarını açıqlayıb.

“Report”un məlumatına görə, ən çox oyunçu İspaniyanın “Real Madrid” klubundandır.

Çempionlar Liqasının son qalibinin heyətindən 7 futbolçu siyahıya düşüb. Onlardan biri Kriştianu Ronaldudur.

Namizədlərin tam siyahısı:

Kriştianu Ronaldu (“Real Madrid”, Portuqaliya), Eden Azar (“Çelsi”, Belçika), Leonardo Bonuççi (“Milan”, İtaliya), İsko (“Real Madrid”, İspaniya), Kilian Mbappe (PSJ, Fransa), Lionel Messi (“Barselona”, Argentina), Pyer-Emerik Obameyanq (“Borussiya” Dortmund, Almaniya), Edinson Kavani (PSJ, Fransa), Mats Hummels (“Bavariya”, Almaniya), Kərim Benzema (“Real Madrid”, İspaniya), Antuan Qrizmann (“Atletiko”, Fransa), Toni Kroos (“Real Madrid”, Almaniya), Canluici Buffon (“Yuventus”, İtaliya), Sadio Mane (“Liverpul”, Seneqal), Radamel Falkao (“Monako”, Kolumbiya), Kevin de Breyne (“Mançester Siti”, Belçika), Robert Levandovski (“Bavariya”, Polşa), David de Xea (“Mançester Yunayted”, İspaniya), Harri Keyn (“Tottenhem”, İngiltərə), Edin Ceko (“Roma”, Bosniya və Herseqovina), Luis Suares (“Barselona”, Uruqvay), Serxio Ramos (“Real Madrid”, İspaniya), Yan Oblak (“Atletiko”, Sloveniya), Filippe Koutinyo (“Liverpul”, Braziliya), Dris Martens (“Napoli”, Belçika), Neymar (“Barselona”, Braziliya), Luka Modriç (“Real Madrid”, Xorvatiya), Paulo Dibala (“Yuventus”, Argentina), Marselo (“Real Madrid”, Braziliya), NQolo Kante (“Çelsi”, Fransa).

mənbə :

Report.az