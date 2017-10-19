Cempionlar Liqasi: 'Roma' seferde 'Celsi' ile mehsuldar hec-hece edib – VİDEO

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19 Oktyabr, 2017 00:55 xeber – Futbol üzrə Çempionlar Liqasının III turuna daha 4 qrupda keçirilmiş 8 oyunla yekun vurulub.
“Report” xəbər verir ki, ikinci oyun günündə A, B, C və D qrupunda yer alan kollektivlər üz-üzə gəlib.
“Qarabağ”ın ilk xalını qazandığı C qrupunda İngiltərənin “Çelsi” və İtaliyanın “Roma” komandaları da məhsuldar heç-heçə ilə kifayətləniblər.
A qrupundakı hər iki görüşdə qonaqlar qələbə qazanıb. MOİK Rusiyada İsveçrə “Bazel”inə 2, “Benfika” Portuqaliyada İngiltərə “Mançester Yunayted”inə 1 cavabsız qolla yenilib.
B qrupundakı hər iki qarşılaşmada böyük hesab qeydə alınıb. “Bavariya” yeni baş məşqçi Yupp Haynkesin rəhbərliyi altında Almaniyada Şotlandiya “Seltik”ini 3, Fransa PSJ-si isə Belçikada “Anderlext”i 4 dəfə məyus edib.
Nəhayət, D qrupunda İtaliya “Yuventus”u Portuqaliya “Sportinq”ini, İspaniya “Barselona”sı isə Yunanıstan “Olimpiakos”unu yenib.
Çempionlar Liqası, Qrup mərhələsi, III tur
18 oktyabr
A qrupu
22:45. MOİK (Rusiya) – “Bazel” (İsveçrə) – 0:2
Qollar: Taulant Caka, 29. Dimitri Oberlin, 90
22:45. “Benfika” (Portuqaliya) – “Mançester Yunayted” (İngiltərə) – 0:1
Qol: Markus Reşford, 64
Xal durumu: “Mançester Yunayted” – 9, “Bazel” – 6, MOİK – 3, “Benfika” – 0.
B qrupu
22:45. “Bavariya” (Almaniya) – “Seltik” (Şotlandiya) – 3:0
Qollar: Tomas Müller, 17. Coşua Kimmix, 29. Mats Hummels, 51
22:45. “Anderlext” (Belçika) – PSJ (Fransa) – 0:4
Qollar: Kilian Mbappe, 3. Edinson Kavani, 44. Neymar, 66. Anxel Di Maria, 88
Xal durumu: PSJ – 9, “Bavariya” – 6, “Seltik” – 3, “Anderlext” – 0.
C qrupu
22:45. “Çelsi” (İngiltərə) – “Roma” (İtaliya) – 3:3
Qollar: David Luis, 11. Eden Azar, 37; 75 – Aleksandar Kolarov, 40. Edin Ceko, 64; 70
20:00. “Qarabağ” (Azərbaycan) – “Atletiko” (İspaniya) – 0:0
Qırmızı vərəqə: Dino Ndlovu, 75 (“Qarabağ”)
Xal durumu: “Çelsi” – 7, “Roma” – 5, “Atletiko” – 2, “Qarabağ” – 1.
D qrupu
22:45. “Yuventus” (İtaliya) – “Sportinq” (Portuqaliya) – 2:1
Qollar: Miralem Pyaniç, 29. Mario Mancukiç, 84 – Aleks Sandro, 12-öz qapısına
22:45. “Barselona” (İspaniya) – “Olimpiakos” (Yunanıstan) – 3:1
Qollar: Dimitris Nikolau, 18-öz qapısına. Lionel Messi, 61. Lüka Din, 64 – Dimitris Nikolau, 90
Xal durumu: “Barselona” – 9, “Yuventus” – 6, “Sportinq” – 3, “Olimpiakos” – 0.
mənbə :
Report.az
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