Futbol uzre Avropa Liqasinda İİİ turun matclari kecirilib

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20 Oktyabr, 2017 01:21 xeber – Futbol üzrə Avropa Liqasında III turun matçları keçirilib.

“Report”un məlumatına görə, 12 qrupda ümumilikdə 24 qarşılaşma oynanılıb.

Türkiyə təmsilçilərindən “Başakşehir” Almaniyada “Hoffenhaym”ın qonağı olub. Görüş meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb – 3:1. Bütün qollar ikinci hissədə vurulub.

Bu məğlubiyyətdən sonra 1 xalla sonuncu pilləyə enən “Başakşehir” C qrupundan 1/16 finala yüksəlmə şanslarını çətinləşdirib.

“Konyaspor” isə evdə Avstriya “Zalsburq”una 2 cavabsız qolla yenilib. Bu nəticədə də Türkiyə komandasının vəziyyətini çətinləşdirib. Hazırda 3 xalı olan “yaşıl-ağlar” I qrupunda 3-cü pillədədir.

Gecənin gözlənilməz nəticəsi “Milan”ın İtaliyada Yunanıstan AEK-i ilə, İspaniya “Atletik”inin isə İsveçdə “Ostersun”la heç-heçə etməsi olub.

Avropa Liqası

Qrup mərhələsi, III tur

19 oktyabr

A qrupu

19:00. “Astana” (Qazaxıstan) – “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – 4:0

Qollar: Patrik Tvumasi, 33-penalti ilə; 42. Junior Kabananka, 47; 52

23:05. “Vilyarreal” (İspaniya) – “Slaviya” (Praqa, Çexiya) – 2:2

Qollar: Manu Triqueros, 41. Karlos Bakka, 44

Xal durumu: “Slaviya” – 5, “Vilyarreal” – 5, “Astana – 4, “Makkabi” – 1.

B qrupu

23:05. “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yanq Boyz” (İsveçrə) – 2:2

Qollar: Diömersi Mbokani, 34. Nikola Morozyuk, 49 – Roje Assale, 17; 40

23:05. “Skenderbeu” (Albaniya) – “Partizan” (Serbiya) – 0:0

Xal durumu: “Dinamo” – 7, “Yanq Boyz” – 3, “Partizan” – 2, “Skenderbeu” – 2.

C qrupu

23:05. “Hoffenhaym” (Almaniya) – “Başakşehir” (Türkiyə) – 3:1

Qollar: Benjamin Hübner, 52. Nadiem Amiri, 59. Niko Şults, 76 – Stefano Napoleoni, 90+3

23:05. “Braqa” (Portuqaliya) – “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) – 0:2

Qollar: Kosmin Motsi, 25. Raul Silva, 56-öz qapısına

Xal durumu: “Lüdoqorets” – 7, “Braqa” – 6, “Hoffenhaym” – 3, “Başakşehir” – 1.

D qrupu

23:05. “Milan”(İtaliya) – AEK (Yunanıstan) – 0:0

23:05. “Austriya” (Avstriya) – “Riyeka”(Xorvatiya) – 1:3

Qollar: Kevin Frizenbixler, 90 – Mario Qavranoviç, 21; 31. Zoran Kvrjiç, 90+2

Xal durumu: “Milan” – 7, AEK – 5, “Riyeka” – 3, “Austriya” – 1.

E qrupu

23:05. “Everton” (İngiltərə) – “Lion” (Fransa) – 1:2

Qollar: Eşli Uilyams, 69 – Nabil Fekir, 6-penalti ilə. Bertrand Traore, 75

23:05. “Atalanta” (İaliya) – “Apollon”(Kipr) – 3:1

Qollar: Yosip İliçiç, 12. Andrea Petanya, 64. Remo Fröler, 66 – Andre Şembri, 59

Xal durumu: “Atalanta”- 7, “Lion” – 5, “Apollon” – 2, “Everton” – 1.

F qrupu

23:05. “Şerif” (Moldova) – “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – 1:1

Qollar: Ziquy Badibanqa, 31 – Anton Mirançuk, 17

23:05. “Zlin” (Çexiya) – “Kopenhagen” (Danimarka) – 1:1

Qollar: Dame Diop, 11 – Peter Ankersen, 19

Xal durumu: “Lokomotiv” – 5, “Kopenhagen” – 3, “Şerif” – 3, “Zlin” – 2.

G qrupu

21:00. “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – “Styaua” (Rumıniya) – 1:2

Qollar: İsaak Kuenka, 87 – Harlem Gnohere, 70; 75

21:00. “Luqano” (İsveçrə) – “Viktoriya” (Plzen, Çexiya) – 3:2

Qollar: Mattia Bottani, 63. Carlinyos Junior, 69. Aleksander Gerndt, 88 – Mixael Krmencik, 76. Marek Bakoş, 90

Xal durumu: “Styaua” – 9, “Luqano” – 3, “Viktoriya” – 3, “Hapoel” – 3.

H qrupu

21:00. “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Arsenal” (İngiltərə) – 0:1

Qol: Olivye Jiru, 85

21:00. BATE (Belarus) – “Köln” (Almaniya) – 1:0

Qol: Aleksey Rios, 55

Xal durumu: “Arsenal” – 9, BATE – 4, “Srvena Zvezda” – 4, “Köln” – 0.

I qrupu

21:00. “Marsel” (Fransa) – “Gimaraynş” (Portuqaliya) – 2:1

Qollar: Lukas Okampus, 28. Maksime Lopez – Rafael Martins, 17

21:00. “Konyaspor” (Türkiyə) – “Zalsburq” (Avstriya) – 0:2

Qollar: Fredrik Qulbrandsen, 5. Munas Dabbur, 80

Xal durumu: “Zalsburq” – 7, “Marsel” – 6, “Konyaspor” – 3. “Gimaraynş” – 1.

J qrupu

21:00. “Zarya” (Ukrayna) – “Herta” (Almaniya) – 2:1

Qollar: Silas, 42. Aleksandr Svatok, 79 – Davi Selke, 56

21:00. “Ostersun” (İsveç) – “Atletik” (İspaniya) – 2:2

Qollar: Salisu Abdullhi Gero, 52. Kurtis Edvards, 64 – Arits Aduris, 14. İnyaki Uilyams, 89

Xal durumu: “Ostersun” – 7, “Zarya” – 6, “Atletik” – 2, “Herta” – 1.

K qrupu

21:00. “Nitsa” (Fransa) – “Latsio” (İtaliya) – 1:3

Qollar: Mario Balotelli, 4 – Felipe Kaysedo, 5. Sergey Milinkoviç-Saviç, 65; 89

21:00. “Zülte-Varegem” (Belçika) – “Vitess” (Hollandiya) – 1:1

Qollar: Quram Kashiya, 23-öz qapısına – Tomas Bruns, 27

Xal durumu: “Latsio” – 9, “Nitsa” – 6, “Zulte-Varegem” – 1, “Vitess” – 1.

L qrupu

21:00. “Zenit” (Rusiya) – “Rusenborq” (Norveç) – 3:1

Qollar: Emiliano Riqoni, 1; 68; 75 – Pal Andre Helland, 88

21:00. “Vardar” (Makedoniya) – “Real Soseydad” (İspaniya) – 0:6

Qol: Mikel Oyarzabal, 12. Vilian Xose, 34; 42; 55; 59. Alberto de la Bella, 90

Xal durumu: “Zenit” – 9, “Real Soseydad” – 6, “Rusenborq” – 3, “Vardar” – 0.

mənbə :

Report.az