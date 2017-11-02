Bu gun futbol uzre Avropa Liqasinda İV turun oyunlari kecirilecek

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2 Noyabr, 2017 07:37 xeber – Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında IV turun oyunları keçiriləcək.
“Report”un məlumatına görə, 12 qrupda ümumilikdə 24 matç baş tutacaq.
Hazırda 12 komandanın – “Dinamo”, “Lüdoqorets”, “Milan”, “Atalanta”, “Styaua”, “Arsenal”, “Zalsburq”, “Ostersun”, “Zarya”, “Latsio”, “Nitsa” və “Zenit”in 1/16 finala vəsiqəni erkən təmin etmək şansı var.
Avropa Liqası
Qrup mərhələsi, IV tur
19 oktyabr
A qrupu
22:00. “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – “Astana” (Qazaxıstan)
22:00. “Slaviya” (Praqa, Çexiya) – “Vilyarreal” (İspaniya)
Xal durumu: “Vilyarreal”, “Slaviya” – 5, “Astana” – 4, “Makkabi” – 1.
B qrupu
22:00. “Yanq Boyz” (İsveçrə) – “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna)
22:00. “Partizan” (Serbiya) – “Skenderbeu” (Albaniya)
Xal durumu: “Dinamo” – 7, “Yanq Boyz” – 3, “Partizan”, “Skenderbeu” – 2.
C qrupu
22:00. “Başakşehir” (Türkiyə) – “Hoffenhaym” (Almaniya)
22:00. “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) – “Braqa” (Portuqaliya)
Xal durumu: “Lüdoqorets” – 7, “Braqa” – 6, “Hoffenhaym” – 3, “Başakşehir” – 1.
D qrupu
22:00. AEK (Yunanıstan) – “Milan”(İtaliya)
22:00. “Riyeka”(Xorvatiya) – “Austriya” (Avstriya)
Xal durumu: “Milan” – 7, AEK – 5, “Riyeka” – 3, “Austriya” – 1.
E qrupu
22:00. “Lion” (Fransa) – “Everton” (İngiltərə)
22:00. “Apollon”(Kipr) – “Atalanta” (İaliya)
Xal durumu: “Atalanta”- 7, “Lion” – 5, “Apollon” – 2, “Everton” – 1.
F qrupu
22:00. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Şerif” (Moldova)
22:00. “Kopenhagen” (Danimarka) – “Zlin” (Çexiya) –
Xal durumu: “Lokomotiv” – 5, “Kopenhagen”, “Şerif” – 3, “Zlin” 2.
G qrupu
00:05. “Styaua” (Rumıniya) – “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail)
00:05. “Viktoriya” (Plzen, Çexiya) – “Luqano” (İsveçrə)
Xal durumu: “Styaua” – 9, “Luqano”, “Viktoriya”, “Hapoel” – 3.
H qrupu
00:05. “Arsenal” (İngiltərə) – “Srvena Zvezda” (Serbiya)
00:05. “Köln” (Almaniya) – BATE (Belarus)
Xal durumu: “Arsenal” – 9, “Srvena Zvezda”, BATE – 4, “Köln” – 0.
I qrupu
00:05. “Gimaraynş” (Portuqaliya) – “Marsel” (Fransa)
00:05. “Zalsburq” (Avstriya) – “Konyaspor” (Türkiyə)
Xal durumu: “Zalsburq” – 7, “Marsel” – 6, “Konyaspor” – 3. “Gimaraynş” – 1.
J qrupu
00:05. “Herta” (Almaniya) – “Zarya” (Ukrayna)
00:05. “Atletik” (İspaniya) – “Ostersun” (İsveç)
Xal durumu: “Ostersun” – 7, “Zarya” – 6, “Atletik” – 2, “Herta” – 1.
K qrupu
00:05. “Latsio” (İtaliya) – “Nitsa” (Fransa)
00:05. “Vitess” (Hollandiya) – “Zülte-Varegem” (Belçika)
Xal durumu: “Latsio” – 9, “Nitsa” – 6, “Vitess”, “Zülte-Varegem” – 1.
L qrupu
00:05. “Rusenborq” (Norveç) – “Zenit” (Rusiya)
00:05. “Real Soseydad” (İspaniya) – “Vardar” (Makedoniya)
Xal durumu: “Zenit” – 9, “Real Soseydad” – 6, “Rusenborq” – 3, “Vardar” – 0.
mənbə :
Report.az
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