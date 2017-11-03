Avropa Liqasi: 5 klub vaxtindan evvel 1/16 finala vesiqe qazanib

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3 Noyabr, 2017 02:50 xeber – Futbol üzrə Avropa Liqasında IV turun oyunları keçirilib.
“Report” xəbər verir ki, 12 qrupda ümumilikdə 24 matç baş tutub.
Bu qarşılaşmaların yekununda 5 komanda vaxtından əvvəl 1/16 finala yüksəlib. Bunlar Ukraynanın “Dinamo” (Kiyev), Rumıniyanın “Styaua”, İngiltərənin “Arsenal”, İtaliyanın “Latsio” və Rusiyanın “Zenit” kollektivləridir.
Türkiyə klublarından “Başakşehir” evdə Almaniyanın “Hoffenhaym” klubu ilə 1:1, “Konyaspor” isə səfərdə “Zalsburq”la 0:0 hesablı heç-heçə edib.
Avropa Liqası, Qrup mərhələsi, IV tur
19 oktyabr
A qrupu
22:00. “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – “Astana” (Qazaxıstan) – 0:1
Qol: Patrik Tvumasi, 57
22:00. “Slaviya” (Praqa, Çexiya) – “Vilyarreal” (İspaniya) – 0:2
Qollar: Karlos Bakka, 15. Simon Deli, 89-öz qapısına
Xal durumu: “Vilyarreal” – 8, “Astana” – 7, “Slaviya” – 5, “Makkabi” – 1.
B qrupu
22:00. “Yanq Boyz” (İsveçrə) – “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – 0:1
Qol: Vitali Buyalski, 70
22:00. “Partizan” (Serbiya) – “Skenderbeu” (Albaniya) – 2:0
Qollar: Zoran Tosiç, 39. Leandre Tavamba, 66
Xal durumu: “Dinamo” – 10, “Partizan” – 5, “Yanq Boyz” – 3, “Skenderbeu” – 2.
C qrupu
22:00. “Başakşehir” (Türkiyə) – “Hoffenhaym” (Almaniya) – 1:1
Qollar: Edin Visça, 90+3 – Florian Grillitş, 47
22:00. “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) – “Braqa” (Portuqaliya) – 1:1
Qollar: Marselinyo, 68 – Fransergio, 83
Xal durumu: “Lüdoqorets” – 8, “Braqa” – 7, “Hoffenhaym” – 4, “Başakşehir” – 2.
D qrupu
22:00. AEK (Yunanıstan) – “Milan”(İtaliya) 0:0
22:00. “Riyeka”(Xorvatiya) – “Austriya” (Avstriya) 1:4
Qollar: Domaqoy Paviçiç, 61 – Dominik Prakop 41; 62. Tarkan Serbest, 73. Kristof Monşayn, 83
Qırmızı vərəqə: Yosip Mişiç, 72
Xal durumu: “Milan” – 8, AEK – 6, “Austriya” – 4, “Riyeka” -3.
E qrupu
22:00. “Lion” (Fransa) – “Everton” (İngiltərə) – 3:0
Qollar: Bertrand Traore, 68. Hussem Auar, 76. Memfis Depay 88
22:00. “Apollon”(Kipr) – “Atalanta” (İaliya) – 1:1
Qollar: Emilio Zelaya, 90+4 – Yosip İliçiç, 35-penalti ilə
Xal durumu: “Atalanta”- 8, “Lion” – 8, “Apollon” – 3, “Everton” – 1.
F qrupu
22:00. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Şerif” (Moldova) – 1:2
Qollar: Cefferson Farfan, 26 – Ziquy Badibanga, 41. Josip Brezovets, 58
22:00. “Kopenhagen” (Danimarka) – “Zlin” (Çexiya) – 3:0
Qollar: Mixael Lüftner, 40. Benjamin Verbiç 49; 90+2
Xal durumu: “Kopenhagen” – 6, “Şerif” – 6, “Lokomotiv” – 5, “Zlin” 2.
G qrupu
00:05. “Styaua” (Rumıniya) – “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – 1:1
Qollar: Florinel Koman, 31 – Ben Sahar, 37
00:05. “Viktoriya” (Plzen, Çexiya) – “Luqano” (İsveçrə) – 4:1
Qollar: Mixael Krmençik, 4; 19. Tomaş Horava, 45. Ales Çermak, 56 – Davide Mariani, 15
Xal durumu: “Styaua” – 10, “Viktoriya” – 6, “Hapoel” – 4, “Luqano” – 3.
H qrupu
00:05. “Arsenal” (İngiltərə) – “Srvena Zvezda” (Serbiya) – 0:0
00:05. “Köln” (Almaniya) – BATE (Belarus) – 5:2
Qollar: Simon Tsoller, 16. Yuya Osako, 54; 82. Sehru Quirassi, 63. Miloş Jojiç, 90 – Nemanya Milunoviç, 31. Nikolay Siqneviç, 33
Xal durumu: “Arsenal” – 10, “Srvena Zvezda” – 5, BATE – 4, “Köln” – 3.
I qrupu
00:05. “Gimaraynş” (Portuqaliya) – “Marsel” (Fransa) – 1:0
Qol: Paolo Hurtado, 80
00:05. “Zalsburq” (Avstriya) – “Konyaspor” (Türkiyə) – 0:0
Xal durumu: “Zalsburq” – 8, “Marsel” – 6, “Konyaspor” – 4. “Gimaraynş” – 4.
J qrupu
00:05. “Herta” (Almaniya) – “Zarya” (Ukrayna) – 2:0
Qol: Davi Selke, 16; 73
00:05. “Atletik” (İspaniya) – “Ostersun” (İsveç) – 1:0
Qol: Arits Adurits, 70
Xal durumu: “Ostersun” – 7, “Zarya” – 6, “Atletik” – 5, “Herta” – 4.
K qrupu
00:05. “Latsio” (İtaliya) – “Nitsa” (Fransa) – 1:0
Qol: Maksim Lö Marşand, 90+2-öz qapısına
00:05. “Vitess” (Hollandiya) – “Zülte-Varegem” (Belçika) – 0:2
Qol: Marvin Bodri, 3. Onur Kaya, 70
Qırmızı vərəqə: Kinqsli Madu, 22 (“Zulte Varegem”)
Xal durumu: “Latsio” – 12, “Nitsa” – 6, “Zülte-Varegem” – 4, “Vitess” – 1.
L qrupu
00:05. “Rusenborq” (Norveç) – “Zenit” (Rusiya) – 1:1
Qol: Niklas Bendtner, 55-penalti ilə – Aleksandr Kokorin, 90+3
00:05. “Real Soseydad” (İspaniya) – “Vardar” (Makedoniya) – 3:0
Qollar: Xuanmi, 31. Alberto de la Bella, 69. Jon Bautista, 81
Xal durumu: “Zenit” – 10, “Real Soseydad” – 9, “Rusenborq” – 4, “Vardar” – 0.
mənbə :
Report.az
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