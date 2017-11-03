Avropa Liqasi: 5 klub vaxtindan evvel 1/16 finala vesiqe qazanib

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3 Noyabr, 2017 02:50 xeber – Futbol üzrə Avropa Liqasında IV turun oyunları keçirilib.

“Report” xəbər verir ki, 12 qrupda ümumilikdə 24 matç baş tutub.

Bu qarşılaşmaların yekununda 5 komanda vaxtından əvvəl 1/16 finala yüksəlib. Bunlar Ukraynanın “Dinamo” (Kiyev), Rumıniyanın “Styaua”, İngiltərənin “Arsenal”, İtaliyanın “Latsio” və Rusiyanın “Zenit” kollektivləridir.

Türkiyə klublarından “Başakşehir” evdə Almaniyanın “Hoffenhaym” klubu ilə 1:1, “Konyaspor” isə səfərdə “Zalsburq”la 0:0 hesablı heç-heçə edib.

Avropa Liqası, Qrup mərhələsi, IV tur

19 oktyabr

A qrupu

22:00. “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – “Astana” (Qazaxıstan) – 0:1

Qol: Patrik Tvumasi, 57

22:00. “Slaviya” (Praqa, Çexiya) – “Vilyarreal” (İspaniya) – 0:2

Qollar: Karlos Bakka, 15. Simon Deli, 89-öz qapısına

Xal durumu: “Vilyarreal” – 8, “Astana” – 7, “Slaviya” – 5, “Makkabi” – 1.

B qrupu

22:00. “Yanq Boyz” (İsveçrə) – “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – 0:1

Qol: Vitali Buyalski, 70

22:00. “Partizan” (Serbiya) – “Skenderbeu” (Albaniya) – 2:0

Qollar: Zoran Tosiç, 39. Leandre Tavamba, 66

Xal durumu: “Dinamo” – 10, “Partizan” – 5, “Yanq Boyz” – 3, “Skenderbeu” – 2.

C qrupu

22:00. “Başakşehir” (Türkiyə) – “Hoffenhaym” (Almaniya) – 1:1

Qollar: Edin Visça, 90+3 – Florian Grillitş, 47

22:00. “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) – “Braqa” (Portuqaliya) – 1:1

Qollar: Marselinyo, 68 – Fransergio, 83

Xal durumu: “Lüdoqorets” – 8, “Braqa” – 7, “Hoffenhaym” – 4, “Başakşehir” – 2.

D qrupu

22:00. AEK (Yunanıstan) – “Milan”(İtaliya) 0:0

22:00. “Riyeka”(Xorvatiya) – “Austriya” (Avstriya) 1:4

Qollar: Domaqoy Paviçiç, 61 – Dominik Prakop 41; 62. Tarkan Serbest, 73. Kristof Monşayn, 83

Qırmızı vərəqə: Yosip Mişiç, 72

Xal durumu: “Milan” – 8, AEK – 6, “Austriya” – 4, “Riyeka” -3.

E qrupu

22:00. “Lion” (Fransa) – “Everton” (İngiltərə) – 3:0

Qollar: Bertrand Traore, 68. Hussem Auar, 76. Memfis Depay 88

22:00. “Apollon”(Kipr) – “Atalanta” (İaliya) – 1:1

Qollar: Emilio Zelaya, 90+4 – Yosip İliçiç, 35-penalti ilə

Xal durumu: “Atalanta”- 8, “Lion” – 8, “Apollon” – 3, “Everton” – 1.

F qrupu

22:00. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Şerif” (Moldova) – 1:2

Qollar: Cefferson Farfan, 26 – Ziquy Badibanga, 41. Josip Brezovets, 58

22:00. “Kopenhagen” (Danimarka) – “Zlin” (Çexiya) – 3:0

Qollar: Mixael Lüftner, 40. Benjamin Verbiç 49; 90+2

Xal durumu: “Kopenhagen” – 6, “Şerif” – 6, “Lokomotiv” – 5, “Zlin” 2.

G qrupu

00:05. “Styaua” (Rumıniya) – “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – 1:1

Qollar: Florinel Koman, 31 – Ben Sahar, 37

00:05. “Viktoriya” (Plzen, Çexiya) – “Luqano” (İsveçrə) – 4:1

Qollar: Mixael Krmençik, 4; 19. Tomaş Horava, 45. Ales Çermak, 56 – Davide Mariani, 15

Xal durumu: “Styaua” – 10, “Viktoriya” – 6, “Hapoel” – 4, “Luqano” – 3.

H qrupu

00:05. “Arsenal” (İngiltərə) – “Srvena Zvezda” (Serbiya) – 0:0

00:05. “Köln” (Almaniya) – BATE (Belarus) – 5:2

Qollar: Simon Tsoller, 16. Yuya Osako, 54; 82. Sehru Quirassi, 63. Miloş Jojiç, 90 – Nemanya Milunoviç, 31. Nikolay Siqneviç, 33

Xal durumu: “Arsenal” – 10, “Srvena Zvezda” – 5, BATE – 4, “Köln” – 3.

I qrupu

00:05. “Gimaraynş” (Portuqaliya) – “Marsel” (Fransa) – 1:0

Qol: Paolo Hurtado, 80

00:05. “Zalsburq” (Avstriya) – “Konyaspor” (Türkiyə) – 0:0

Xal durumu: “Zalsburq” – 8, “Marsel” – 6, “Konyaspor” – 4. “Gimaraynş” – 4.

J qrupu

00:05. “Herta” (Almaniya) – “Zarya” (Ukrayna) – 2:0

Qol: Davi Selke, 16; 73

00:05. “Atletik” (İspaniya) – “Ostersun” (İsveç) – 1:0

Qol: Arits Adurits, 70

Xal durumu: “Ostersun” – 7, “Zarya” – 6, “Atletik” – 5, “Herta” – 4.

K qrupu

00:05. “Latsio” (İtaliya) – “Nitsa” (Fransa) – 1:0

Qol: Maksim Lö Marşand, 90+2-öz qapısına

00:05. “Vitess” (Hollandiya) – “Zülte-Varegem” (Belçika) – 0:2

Qol: Marvin Bodri, 3. Onur Kaya, 70

Qırmızı vərəqə: Kinqsli Madu, 22 (“Zulte Varegem”)

Xal durumu: “Latsio” – 12, “Nitsa” – 6, “Zülte-Varegem” – 4, “Vitess” – 1.

L qrupu

00:05. “Rusenborq” (Norveç) – “Zenit” (Rusiya) – 1:1

Qol: Niklas Bendtner, 55-penalti ilə – Aleksandr Kokorin, 90+3

00:05. “Real Soseydad” (İspaniya) – “Vardar” (Makedoniya) – 3:0

Qollar: Xuanmi, 31. Alberto de la Bella, 69. Jon Bautista, 81

Xal durumu: “Zenit” – 10, “Real Soseydad” – 9, “Rusenborq” – 4, “Vardar” – 0.

mənbə :

Report.az