'Qarabag' ve 'Celsi' komandalarinin start heyetleri aciqlanib

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22 Noyabr, 2017 19:57 xeber – Bakı Olimpiya Stadionunda Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin V tur matçında üz-üzə gələcək “Qarabağ” və “Çelsi” komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
“Report”un məlumatına görə, ilk “11-lik”də bu futbolçular yer alıblar:
“Qarabağ”: 13.İbrahim Şehiç, 2.Qara Qarayev, 5.Maksim Medvedev, 8.Miçel, 9.Dino Ndlovu, 11.Mahir Mədətov, 14.Rəşad Sadıqov (K), 20.Riçard Almeyda, 25.Ansi Aqolli, 52.Yakub Jezniçak, 77.Donald Gerryer
Ehtiyat oyunçular: 1.Anton Kanibolotski, 7.Rahid Əmirquliyev, 22.Əfran İsmayılov, 32.Elvin Yunuszadə, 91.Coşqun Diniyev, 99.Dani Kintana
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
“Çelsi”: 13.Tibo Kurtua, 2.Antonio Rüdiger, 3.Markos Alonso, 4.Sesk Fabreqas, 7.N’Qolo Kante, 10.Eden Azar, 11.Pedro Rodriges, 21.Davide Zappakosta, 22.Villian, 28.Sezar Aspilikueta (K), 30.David Luis
Ehtiyat oyunçular: 1.Villi Kabalyero, 6.Denni Drinkouter, 9.Alvaro Morata, 14.Tiemue Bakayoko, 24.Harri Keyhill, 27.Andreas Kristensen, 66.Dyucon Sterlinq
Baş məşqçi: Antonio Konte
Qeyd edək ki, matç saat 21:00-da başlanacaq.
mənbə :
Report.az
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