Bu gun Avropa Liqasinda V turun oyunlari kecirilecek

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23 Noyabr, 2017 07:01 xeber – Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında V turun oyunları keçiriləcək.

“Report” xəbər verir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində ümumilikdə 24 matç baş tutacaq.

Artıq Kiyev “Dinamo”su, “Styaua”, “Arsenal”, “Latsio” və “Zenit” 1/16 finala vəsiqəni erkən təyin ediblər. Baş tutacaq növbəti görüşlərdən sonra daha 19 komandanın – “Vilyarreal”, “Astana”, “Partizan”, “Lüdoqorets”, “Braqa”, “Milan”, AEK, “Atalanta”, “Lion”, “Kopenhagen”, “Şerif”, “Viktoriya”, “Srvena Zvezda”, “Zalsburq”, “Marsel”, “Ostersun”, “Zarya”, “Nitsa” və “Real Soseydad”ın anoloji uğuru təkrarlamaq imkanı var.

“Vardar”, “Makkabi” və “Everton” isə pley-offa yüksəlmək şansını itirib.

Avropa Liqası

Qrup mərhələsi, V tur

23 noyabr

A qrupu

20:00. “Astana” (Qazaxıstan) – “Vilyarreal” (İspaniya)

00:05. “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – “Slaviya” (Praqa, Çexiya)

Xal durumu: “Vilyarreal” – 8, “Astana” – 7, “Slaviya” – 5, “Makkabi” – 1.

B qrupu

00:05. “Partizan” (Serbiya) – “Yanq Boyz” (İsveçrə)

00:05. “Skenderbeu” (Albaniya) – “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna)

Xal durumu: “Dinamo” – 10, “Partizan” – 5, “Yanq Boyz” – 3, “Skenderbeu” – 2.

C qrupu

00:05. “Braqa” (Portuqaliya) – “Hoffenhaym” (Almaniya)

00:05. “Lüdoqorets” (Bolqarıstan) – “Başakşehir” (Türkiyə)

Xal durumu: “Lüdoqorets” – 8, “Braqa” – 7, “Hoffenhaym” – 4, “Başakşehir” – 2.

D qrupu

00:05. “Milan”(İtaliya) – “Austriya” (Avstriya)

00:05. AEK (Yunanıstan) – “Riyeka”(Xorvatiya)

Xal durumu: “Milan” – 8, AEK – 6, “Austriya” – 4, “Riyeka” -3.

E qrupu

00:05. “Everton” (İngiltərə) – “Atalanta” (İaliya)

00:05. “Lion” (Fransa) – “Apollon”(Kipr)

Xal durumu: “Atalanta”- 8, “Lion” – 8, “Apollon” – 3, “Everton” – 1.

F qrupu

00:05. “Şerif” (Moldova) – “Zlin” (Çexiya)

22:00. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Kopenhagen” (Danimarka)

Xal durumu: “Kopenhagen” – 6, “Şerif” – 6, “Lokomotiv” – 5, “Zlin” 2.

G qrupu

22:00. “Viktoriya” (Plzen, Çexiya) – “Styaua” (Rumıniya)

22:00. “Luqano” (İsveçrə) – “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail)

Xal durumu: “Styaua” – 10, “Viktoriya” – 6, “Hapoel” – 4, “Luqano” – 3.

H qrupu

22:00. BATE (Belarus) – “Srvena Zvezda” (Serbiya)

22:00. “Köln” (Almaniya) – “Arsenal” (İngiltərə)

Xal durumu: “Arsenal” – 10, “Srvena Zvezda” – 5, BATE – 4, “Köln” – 3.

I qrupu

22:00. “Zalsburq” (Avstriya) – “Gimaraynş” (Portuqaliya)

22:00. “Konyaspor” (Türkiyə) – “Marsel” (Fransa)

Xal durumu: “Zalsburq” – 8, “Marsel” – 6, “Konyaspor” – 4. “Gimaraynş” – 4.

J qrupu

22:00. “Ostersun” (İsveç) – “Zarya” (Ukrayna)

22:00. “Atletik” (İspaniya) – “Herta” (Almaniya)

Xal durumu: “Ostersun” – 7, “Zarya” – 6, “Atletik” – 5, “Herta” – 4.

K qrupu

22:00. “Latsio” (İtaliya) – “Vitess” (Hollandiya)

22:00. “Nitsa” (Fransa) – “Zülte-Varegem” (Belçika)

Xal durumu: “Latsio” – 12, “Nitsa” – 6, “Zülte-Varegem” – 4, “Vitess” – 1.

L qrupu

22:00. “Zenit” (Rusiya) – “Vardar” (Makedoniya)

22:00. “Rusenborq” (Norveç) – “Real Soseydad” (İspaniya)

Xal durumu: “Zenit” – 10, “Real Soseydad” – 9, “Rusenborq” – 4, “Vardar” – 0.

mənbə :

Report.az